С 12 апреля вновь открываются автобусные рейсы из Ташкента в города Казахстана, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Ташкент — Алматы: 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 (200 тысяч сумов).

Ташкент — Кызылорда: 19:00 (200 тысяч).

Ташкент — Нурсултан: 18:00 (350 тысяч).

Ташкент — Туркестан: 19:00 (100 тысяч).

Ташкент — Шымкент: 12:00 (60 тысяч).

Автобусы отправляются с автовокзала «Ташкент» (станция метро «Алмазар»). Билеты можно приобрести в кассах автовокзала. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 71−207−87−00.

Казахстан с 11 апреля отменил ограничения на пересечение границы в сухопутных пунктах пропуска с Узбекистаном.