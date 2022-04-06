Казахстан с 11 апреля снимает ограничения по пересечению гражданами Казахстана, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы в сухопутных пунктах пропуска с Узбекистаном, Кыргызстаном и Россией. Такое решение 6 апреля в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации приняла межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса в Казахстане, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

Снимаются также все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа (паспорта) о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории Казахстана, и иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации (с Узбекистаном такое соглашение имеется).