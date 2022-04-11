Действующий президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов 10 апреля, набрав 27,6% голосов, пишет французская газета Le Monde.

Второе место с 23,41% голосов заняла Марин ле Пен, кандидат от ультраправой партии «Национальное объединение». Третьим в президентской гонке стал Жан-Люк Меланшон от левой партии «Непокорившаяся Франция» с 21,95% голосов.

Всего в первом туре участвовали 12 кандидатов. Аналитики отмечают не слишком значительный отрыв действующего президента от Марин ле Пен и Жана-Люка Меланшона.

Критики политики президента указывают на недовольство населения Франции экономической политикой Макрона на фоне растущих цен на энергоносители и инфляции. Также отмечается, что центристская партия Макрона «Вперёд, республика!» потерпела поражение на выборах в регионах летом 2021 года и может потерять голоса избирателей на парламентских выборах в июне.

Марин ле Пен припоминают мягкую оценку внешней политики России по отношению к Украине и поддержку политики Владимира Путина в Крыму.

Во втором туре выборов 24 апреля битву за президентское кресло проведут Эммануэль Макрон и Марин ле Пен.