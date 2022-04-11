На нашем сайте и в Facebook под новостями, в которых упоминается президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сразу появляется большое количество комментариев в поддержку главы государства. Это можно было бы считать нормальным (президент на самом деле пользуется поддержкой огромной части населения), если бы не содержание комментариев.

Большинство комментариев однотипные, иногда они одинаковые (хотя написаны с разных аккаунтов), часто содержат ошибки и бывают не относящимися к теме новости. Мы не знаем, кто это делает, зачем это делается (ясно, что это работа ботов) и что с этим делать (и надо ли). Мы решили поделиться некоторыми комментариями с читателями, потому что читать их всегда занимательно.

Помимо идентичных высказываний в комментариях в Facebook появляются фрагменты из выступлений президента. Эти комментарии могут совершенно не относиться к смыслу новости и могут повторяться несколько раз.

Если посмотреть аккаунты пользователей, оставляющих комментарии под новостями о президенте в последнее время, можно увидеть, что большинство из них были созданы в августе-октябре 2021 года. На их страницах не более двух-трёх публикаций, у них не так много друзей, а вместо личных фотографий загружены картинки либо фотографии зарубежных звёзд.

Читатели регулярно указывают на наличие ботов в комментариях, но тех это не останавливает.