Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 9 февраля совершил необъявленный визит в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Британский премьер приехал в Киев поездом из Польши.





После переговоров Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева. В сообщении офиса президента Украины говорится, что они получили неожиданные подарки: «К президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в сети интернет и стало символом стойкости украинского народа».





По итогам встречи Борис Джонсон подтвердил, что Великобритания «сделает всё, что в её силах, чтобы поддержать смелую борьбу Украины против жестокого и неспровоцированного вторжения России и обеспечить её долгосрочную безопасность и процветание».





Великобритания, в частности, планирует передать Украине высокоточную военную технику на сумму 100 млн фунтов, в том числе зенитные ракеты Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов, а также приборы ночного видения, бронежилеты и шлемы.

Борис Джонсон также пообещал дополнительно отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы. Киев также получит кредитные гарантии на дополнительные 500 млн долларов по линии Всемирного банка.

Премьер Великобритании также заявил, что его страна вместе с партнёрами будет усиливать экономическое давление и интенсифицировать санкции против России с каждой неделей, не ограничиваясь заморозкой активов и санкциями против олигархов.