Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-феврале вырос на 84,9% — до 8,73 млрд долларов, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

Объём экспорта достиг 4,09 млрд долларов (рост в 2,7 раза), импорта — 4,63 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли снизилось втрое — до минус 538,4 млн долларов.

Из всего экспорта 57,7% пришлось на продажу золота — за два месяца реализовано этого драгметалла на 2,36 млрд долларов. При этом только в феврале, когда котировки золота росли на фоне обострения геополитической обстановки в мире, экспорт составил 1,77 млрд долларов. О продаже золота в феврале также свидетельствовали данные Центрального банка.

Экспорт без учёта золота увеличился на 15,7% — до 1,73 млрд долларов. Этого удалось добиться в основном за счёт роста продаж текстильной продукции на 31,4% — до 522,7 млн долларов, цветных металлов — 256,7 млн долларов (+13,5%), овощей и фруктов — 113,7 млн долларов (+31,3%) и других позиций.

Также выросли продажи табачных изделий — 4,1 млн долларов (6,5 раза), металлической руды и лома — 25,6 млн долларов (8,2 раза), газа — 30,7 млн долларов (+5%), нефтепродуктов — 17,5 млн долларов (+87,1%), удобрений — 38,6 млн долларов (3 раза), энергогенераторных машин и оборудования — 9 млн долларов (18,2 раза), обуви — 5,6 млн долларов (+21,1%) и другой продукции.

При этом экспорт легковых автомобилей упал на 60,9% — до 20,5 млн долларов, пластмассы — до 50,6 млн долларов (-15,3%), электрических машин и аппаратов — до 28,8 млн долларов (-4,2%).

Основную долю в структуре импорта Узбекистана занимают машины и транспортное оборудование (34,1%), промышленные товары (19,8%), а также химические вещества (13%).

В страну увеличились поставки зерновых и продуктов из них — 151,9 млн долларов (+24%), различных пищевых продуктов и препаратов — 82,4 млн долларов (в 2,5 раза), сахара, изделий из сахара и мёда — 65 млн долларов (+19,5%), овощей и фруктов — 57,7 млн долларов (в 2,2 раза).

Кроме того, Узбекистан стал больше импортировать напитки — 8,1 млн долларов (в 2,3 раза), табак — 7,4 млн долларов (+58,1%), текстильные волокна — 20,6 млн долларов (4,3 раза), пробки и лесоматериалы — 51,9 млн долларов (38,3%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 240,3 млн долларов (+46,4%), медицинской и фармацевтической продукции — 245,9 млн долларов (+17,7%), пластмассы — 127,7 млн долларов (в 2,3 раза), чугуна и стали — 392,5 млн долларов (+54,3%), машин — 348,3 млн долларов (+18,4%), промышленного оборудования — 260,6 млн долларов (+46,3%), деталей и принадлежностей автомобилей — 197 млн долларов (+91,3%).

В структуре направлений экспорта из Узбекистана лидируют Россия (8,5%), Китай (7,6%) и Турция (5,8%), в структуре импорта — Китай (22,6%), Россия (19,5%) и Казахстан (10,3%).

Среди 20 крупных стран-партнёров активный внешнеторговый баланс наблюдается с тремя странами — Афганистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, хотя ещё в прошлом году в этом списке была и Турция. С остальными 17 странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.