Финансовые санкции против компаний за совершенные ими антиконкурентные действия будут применяться с 1 сентября. Это предусмотрено указом президента об улучшении предпринимательской среды от 8 апреля.

Порядок наложения финансовых санкций должен быть прописан в законе «О конкуренции» в новой редакции, который Кабинету министров поручено внести в Законодательную палату парламента в месячный срок. Все взысканные суммы финансовых санкций будут направляться в государственный бюджет.

Указом также предусмотрено, что финансовые санкции будут применяться к хозяйствующим субъектам, совершившим следующие антиконкурентные действия:

соглашения (согласованные действия) и координация экономической деятельности , приведшие к ограничению конкуренции на товарном и финансовом рынке;

, приведшие к ограничению конкуренции на товарном и финансовом рынке; злоупотребление доминирующим (монопольным) положением на товарном и финансовом рынке и превосходной переговорной силой, необоснованное завышение цен на продукцию, имеющую социальное и стратегическое значение, а также недобросовестную конкуренцию;

и превосходной переговорной силой, необоснованное завышение цен на продукцию, имеющую социальное и стратегическое значение, а также недобросовестную конкуренцию; нарушения законодательства о конкуренции при слиянии, присоединении, а также заключении соглашений по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующих субъектов;

(долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующих субъектов; совершение антиконкурентных действий на публичных торгах и нарушение антимонопольных требований.

Документом поручено установить ответственность и за другие виды антиконкуретных действий.

Указом определено, что юридические лица или индивидуальные предприниматели либо группа лиц (за исключением субъектов естественных монополий, участников государственных закупок и биржевых торгов, а также хозяйствующих субъектов, цена продукции которых регулируется государством), выручка от реализации товаров (услуг) которых за последний календарный год не превышает 10-тысячного размера базовой расчётной величины, не признаются в качестве занимающего доминирующее положение на товарном или финансовом рынке и антимонопольные меры к ним не применяются.

Кабинету Министров поручено в двухмесячный срок внести в Законодательную палату проект закона, предусматривающего усиление с 1 сентября административной ответственности за:

незаконное ограничение органами государственной власти и управления свободного передвижении и реализации сырья, товаров и оказания услуг ;

органами государственной власти и управления ; принятие решений, ограничивающих конкуренцию , государственными унитарными предприятиями или учреждениями, объединениями юридических лиц, наделенных полномочиями лицензирования, регистрации, аккредитации и выдачи разрешений;

, государственными унитарными предприятиями или учреждениями, объединениями юридических лиц, наделенных полномочиями лицензирования, регистрации, аккредитации и выдачи разрешений; непредставление по требованию антимонопольного органа необходимых документов и данных, а также представление ложной или недостоверной информации.

Намечены меры по устранению монополий «путём широкого привлечения частного сектора и отмены эксклюзивных прав» (план мер пока не опубликован).

Предусмотрено также уравнять конкурентные условия для субъектов предпринимательства: с 1 мая налоговые и таможенные льготы, применяемые к ограниченному кругу субъектов, поручено распространить на все субъекты ряда отраслей (список пока не опубликован).

Указ содержит категоричное указание с 1 июля льготы по таможенной пошлине предоставлять исключительно на основании законов Узбекистана. Также намечена поэтапная отмена отдельных налогов и таможенных льгот (список также пока не опубликован).

Документом установлено отменить налоговые и таможенные льготы по товарам (услугам), приобретаемым за счёт займов и кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций по международным договорам Узбекистана, одобренным до 1 июля 2020 года, рефинансируемым или перекредитуемым через коммерческие банки страны. Это распространяется на товары (услуги), приобретаемые на основе вновь заключаемых соглашений (независимо от формы и способа оформления) между коммерческими банками и субъектами предпринимательства.

С 1 января 2023 года будет внедрён Индекс развития конкуренции с ежегодным представлением Антимонопольным комитетом информации в Сенат.

Министерству экономического развития и сокращения бедности совместно с Антимонопольным комитетом, Министерством финансов и Министерством юстиции поручено в двухмесячный срок внести проект постановления по ускорению широкого привлечения частного сектора к оказанию государственных услуг и осуществлению государственных функций.