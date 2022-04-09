9 апреля на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Олимжон Нурматов в связи с ухудшением состояния здоровья освобождён от должности хокима Уртачирчикского района, сообщил хокимият Ташкентской области.

Олимжон Нурматов.

Исполняющим обязанности хокима избран Ихтиёр Рустамович Косимов, занимавший должность первого заместителя хокима.

Ихтиёр Косимов.

Ихтиёр Косимов родился в 1986 году в Янгиюльском районе. Закончил Ташкентский государственный экономический университет и Академию государственного управления при президенте Узбекистана.