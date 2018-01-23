Образовательный центр по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования открылся в Термезском районе Сурхандарьинской области, сообщило УзА.

Соглашение о его создании было подписано в ходе визита Президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре 2017 года.

Первые 110 студентов из Афганистана приняты по направлению узбекского языка и литературы. Они пройдут двухлетний курс обучения. В дальнейшем центр будет готовить специалистов в сфере строительства и эксплуатации железных дорог.





«В Афганистане проживают около 7 миллионов человек узбекской национальности, — сообщил специальный представитель Президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ Мухаммад Шокир Коргар. — Построенное в Термезе образовательное учреждение обеспечит потребность наших школ и детских садов в специалистах по узбекскому языку».

Как сообщил исполняющий обязанности директора Образовательного центра Ойбек Рузиев, юноши и девушки из соседнего государства будут обучаться здесь по двух-, четырех- и шестилетней форме очного обучения.

В новом учебном центре исходя из потребностей афганской стороны разработаны модули учебных планов по 17 направлениям высшего и 16 направлениям среднего специального, профессионального образования. К процессу обучения в центре привлечены квалифицированные профессора и преподаватели отечественных вузов. Кроме того, ведущие ученые и специалисты любого высшего учебного заведения смогут проводить дистанционные занятия посредством видеоконференцсвязи.

В комплекс входят многоэтажный учебный корпус, общежитие на 110 мест, информационно-ресурсный центр, спортивный зал и спортивные площадки и столовая. Здесь также имеются лингафонные кабинеты, химическая и физическая лаборатории, а также лаборатория для изучения предметов, связанных с железнодорожным транспортом. Есть и пункты оказания бытовых, торговых и других услуг.





Информационно-ресурсный центр укомплектован необходимыми учебниками и учебными пособиями, художественной и общественно-политической литературой, снятыми в Узбекистане более чем 50 художественными и документальными фильмами, аудиосборниками. В электронной библиотеке размещено более 700 электронных книг на латинице. Установлены два инфокиоска, разработано программное обеспечение, состоящее из таких разделов, как государственные символы, культурное наследие, деятели Узбекистана и фотогалерея.

В будущем планируется расширить центр, построить летнюю столовую, пекарню, прачечную, дополнительное общежитие на 300 мест. Будет реконструирована учебно-производственная мастерская.