«В целях устойчивого развития мы должны глубоко освоить цифровые знания и информационные технологии, что даст нам возможность идти по самому короткому пути к достижению всестороннего прогресса. В современном мире цифровые технологии играют решающую роль во всех сферах», — сказал в своем послании Олий Мажлису 24 января 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

12 марта в Джизакской области в общеобразовательной школе №10 им. Шарафа Рашидова по инициативе Международного общественного фонда Шарафа Рашидова в сотрудничестве с компанией OOO SmartChain была проведена презентация совместно разработанных образовательных интерактивных открыток для учащихся школ с применением технологии дополненной реальности (англ. augmented reality — AR). Тема представленных открыток с дополненной реальностью — «Жизнь и деятельность выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя и поэта Шарафа Рашидовича Рашидова».





Для взаимодействия с открытками необходимо загрузить приложение дополненной реальности NazzAR, доступное для скачивания на платформах Google Play и AppStore. При запуске приложения необходимо выбрать язык, далее включается камера смартфона. При наведении камеры на открытку запускается контент на выбранном ранее языке с рассказом о жизни и деятельности Шарафа Рашидова.

На презентации присутствовало руководство областного управления народного образования, а также представители фонда Шарафа Рашидова, директоры школ, учителя и учащиеся старших классов.





Руководитель компании OOO SmartChain Бобур Рахимов подробно рассказал о важности создания современного, соответствующего интересам молодого поколения Узбекистана информационного интерактивного контента, например, об историко-культурном наследии страны. Он подчеркнул, что в данном контексте применение инновационных цифровых технологий — это более эффективная форма подачи информации, способствующая развитию патриотизма и вызывающая интерес к приобретению новых знаний в различных областях.





Отвечая на вопрос директора школы №10, Бобур Рахимов подтвердил, что технология дополненной реальности может быть весьма эффективной при преподавании практически всех школьных дисциплин, а также применима в огромном количестве различных сфер человеческой деятельности. Вся аудитория проявила огромный интерес к выступлению оратора и продемонстрированной работе с образовательными открытками в дополненной реальности.

Международный общественный фонд Шарафа Рашидова вручил Бобуру Рахимову благодарственное письмо за отлично выполненную работу. Фонд намерен продолжить сотрудничество с OOO SmartChain — IT-компанией с международным признанием, а также имеющей опыт работы с зарубежными и отечественными потребителями, и полагает, что опыт использования в Узбекистане образовательных открыток с технологией дополненной реальности для школ сможет заинтересовать представителей различных сфер экономики, ведомств и компаний Узбекистана.

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