Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали подготовку мирного договора между двумя странами на встрече в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета по итогам встречи двух лидеров с председателем совета Шарлем Мишелем.

Главы двух государств выразили «желание быстро продвигаться к мирному соглашению» и договорились поручить его подготовку министрам иностранных дел. До конца апреля будет созвана совместная пограничная комиссия для делимитации и демаркации границы, а также обеспечения стабильности и безопасности пограничных районов.

Стороны также подтвердили необходимость полного соблюдения положений трёхстороннего заявления от 9−10 ноября 2020 года.

Шарль Мишель также подтвердил приверженность ЕС к углублению сотрудничества с Арменией и Азербайджаном и необходимость совместных усилий для преодоления напряжённости и создания «безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе».

Он призвал к полному и скорейшему урегулированию всех нерешённых гуманитарных вопросов, в том числе «освобождение оставшихся задержанных и всестороннее решение проблемы пропавших без вести», подчеркнув поддержку ЕС в этом вопросе.

«ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные усилия по разминированию, в том числе путём предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также помощи пострадавшему от конфликта населению, реабилитации и реконструкции», — отметил Шарль Мишель.

Во время встречи было обсуждено восстановление коммуникационной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном, а также на Южном Кавказе в целом. «Президент Мишель приветствовал шаги по восстановлению железнодорожных путей, призвав Армению и Азербайджан также найти эффективные решения для восстановления дорожных сообщений. ЕС готов поддержать развитие каналов связи», — говорится в сообщении.