Новый спортивный клуб Savage предлагает приобрести студентам любой абонемент на занятия кроссфитом по привлекательной цене. В честь месяца Рамадан для них действует скидка 15%.
Кроссфит — это групповые функциональные тренировки, которые помогают человеку развиваться физически во всех направлениях, таких как:
- тяжелая атлетика;
- гимнастика;
- кардиотренировки (выносливость).
Данным видом спорта могут заниматься люди с любой физической подготовкой, а также любого возраста и пола.
Клуб находится на территории одного из крупнейших спортивных комплексов в Ташкенте СК «Юнусабад».
Преимущества спортивного клуба Savage:
- удобная парковка;
- летняя терраса;
- дружелюбная атмосфера;
- услуги профессиональных тренеров с международными сертификатами;
- удобная локация;
- развитая спортивная инфраструктура.
Подробности об акции можно узнать в социальных сетях клуба или по телефону: (+998) 98−277−11−66.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Ифтихор 1.
Ориентир: телевышка, «Центр плова», Дворец водного спорта.
Instagram: @savage.sports.club
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