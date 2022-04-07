Новый спортивный клуб Savage предлагает приобрести студентам любой абонемент на занятия кроссфитом по привлекательной цене. В честь месяца Рамадан для них действует скидка 15%.





Кроссфит — это групповые функциональные тренировки, которые помогают человеку развиваться физически во всех направлениях, таких как:

тяжелая атлетика;

гимнастика;

кардиотренировки (выносливость).





Данным видом спорта могут заниматься люди с любой физической подготовкой, а также любого возраста и пола.

Клуб находится на территории одного из крупнейших спортивных комплексов в Ташкенте СК «Юнусабад».





Преимущества спортивного клуба Savage:

удобная парковка;

летняя терраса;

дружелюбная атмосфера;

услуги профессиональных тренеров с международными сертификатами;

удобная локация;

развитая спортивная инфраструктура.





Подробности об акции можно узнать в социальных сетях клуба или по телефону: (+998) 98−277−11−66.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Ифтихор 1.

Ориентир: телевышка, «Центр плова», Дворец водного спорта.

Instagram: @savage.sports.club

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