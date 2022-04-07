Центральный банк Узбекистана в I квартале 2022 года на 19% увеличил объём валютных интервенций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчёте регулятора.

За три месяца их объём составил 2,4 млрд долларов (эквивалент 26,8 трлн сумов). Увеличение объема интервенций послужило смягчению резких колебаний курса национальной валюты, наблюдавшиеся в марте из-за внешних рисков.

По данным ЦБ, в прошлом месяце выросла активность на денежном рынке с общим объемом депозитных операций 12,5 трлн сумов. Это объясняется повышенным спросом на иностранную валюту, для покупки которой банки нуждались в сумовой ликвидности.

Денежный рынок в марте формировался под влиянием сокращения ликвидности в сумах, вызванное повышением девальвационных ожиданий бизнеса и последовавшего повышенного спроса на иностранную валюту. Эта ситуация совпала с сезонным сокращением общей ликвидности в банковской системе в январе-феврале.

С 24 февраля по 18 марта сум подешевел к доллару на 6,7% — c 10840,28 до рекордных 11571,99 сума. Рост был больше, чем за весь 2021 год, когда девальвация национальной валюты составила 3,4%.

После повышения основной ставки Центрального банка до 17% сум начал укрепляться к доллару и прибавил 1,5%, или 176,97 сума, достигнув 1 апреля отметки в 11395,02 сума. На 7 апреля курс доллара установлен на уровне 11370,5 сума.

Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов ранее признал, что для предотвращения резких колебаний обменного курса, обеспечения стабильной работы фондового рынка и снижения девальвационных ожиданий регулятор в первой половине марта увеличил объём интервенций на внутреннем валютном рынке в рамках «принципа нейтралитета». Эти интервенции осуществляются за счёт дополнительных резервов, накопленных в прошлом году в результате сложившихся благоприятных условий на валютном рынке.

Связь между приобретением ЦБ золота и валютными интервенциями

Центральный банк проводит интервенции на внутреннем валютном рынке для стерилизации или обратного изъятия дополнительно выпущенных в экономику сумовых денежных средств на покупку монетарного золота у производителей. Изъятие «излишней» ликвидности является необходимой мерой для предотвращения формирования чрезмерного роста инфляционного давления и появления макроэкономических дисбалансов. В противном случае, денежная масса автоматически дополнительно росла бы на величину стоимости приобретенного золота.

Валютные интервенции ЦБ основываются на принципе «нейтральности» золотовалютных резервов, отмечает регулятор. Принцип «нейтральности» золотовалютных резервов подразумевает удержание Центральным банком объёмов чистой продажи валютных средств в пределах купленного в течение года монетарного золота. Другими словами, при осуществлении операций на внутреннем валютном рынке ЦБ не преследует цели накопления или использования имеющихся золотовалютных резервов (ЗВР), а исходит из принципа предотвращения чрезмерного роста денежной массы.

«Газета.uz» сообщала, что за два месяца Узбекистан реализовал золота на 2,36 млрд долларов. Основная часть драгметалла продана в феврале, когда котировки золота росли на фоне обострения геополитической обстановки в мире.