Специалисты Министерства сельского хозяйства Узбекистана озвучили результаты предварительного изучения неблагоприятного воздействия погодных условий в марте на сельхозкультуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

В марте из-за проникновения в страну потока холодного и влажного воздуха часто наблюдалось резкое понижение температуры и выпадение обильных осадков. Заморозки и осадки в некоторых районах оказали частичное негативное влияние на деревья с распустившимися почками во фруктовых садах. Виноградники, раннеспелый картофель и овощи не пострадали, отметили в Минсельхозе.

Фото: Минсельхоз.

Анализ полученных данных по регионам выглядит следующим образом:

Ферганская долина: в Андижанской области повреждённая часть раннеспелого абрикоса составила 19% по отношению к общей земельной площади, засаженной этим видом фруктовых деревьев, в Наманганской области — 10%, в Ферганской области — 18%; скороспелые сорта вишни в Наманганской области — 2,4%, скороспелые сорта миндаля в Андижанской области — 17%, в Наманганской области — 19% и в Ферганской области — 23%;

Южные регионы, в частности, Кашкадарьинская область: раннеспелые сорта вишни — 9%, скороспелые сорта персика — 9%, скороспелые сорта сливы — 15%, раннеспелые сорта миндаля — 18%;

Центральные регионы: раннеспелые сорта абрикосов в Бухарской области — 6,7%, в Джизакской области — 17%, в Навоийской области — 19%, в Самаркандской области — 10%, в Сырдарьинской области — 17% и в Ташкентской области — 10%; ранние сорта черешни в Навоийской области — 6,5%, в Ташкентской области — 2,4%; раннеспелые сорта персика: в Навоийской области — 8%, в Самаркандской области — 5%, раннеспелые сорта сливы в Сырдарьинской области — 3%.

Северные регионы: в Хорезмской области и Каракалпакстане эти плодовые деревья не повреждены.

Согласно научным источникам, степень морозостойкости деревьев зависит от вида плодов и биологических особенностей сортов. Поэтому в зависимости от видов и сортов в апреле-мае в плодовых садах проводят апробацию по ожидаемому валовому урожаю в фазе плодоношения, и определяют объёмы выращивания.

Отмечается, что сегодня учёные в области сельского хозяйства работают над созданием скороцветущих, скороспелых и морозостойких сортов.

Круглосуточная работа республиканского штаба

В целях защиты сельхозкультур, садов и виноградников от воздействия заморозков в весенний период был создан Республиканский штаб и региональные штабы во главе с министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым, а также налажена непрерывная связь по телефонным линиям доверия и телеграм-каналам. Ученые и специалисты отрасли разработали научно обоснованные рекомендации по защите сельскохозяйственных культур от воздействия влажных и холодных температур, которые были доставлены на места.

Кроме того, было прикреплено 67 учёных и специалистов из научных учреждений системы Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве.

Рабочие группы в районах организовали показательные семинары с участием фермеров и дехкан по весенне-полевым работам и проведению агротехнических мероприятий на зерновых полях, защите сельскохозяйственных культур от воздействия влажной погоды и заморозков с учётом почвенно-климатических условий каждого региона.





В третьей декаде марта в Узбекистане зацвело 77 га (22%) садов (абрикосы, персики, миндаль, черешня) из 338 тысяч га (248 тысяч га — фермерских хозяйств, 90 тысяч га — приусадебных участков), а также 42 тысячи га (23%) виноградников из 182 тысяч га (130 тысяч га — фермерских хозяйств, 52 тысяч га — приусадебных участков) выкопано из почвы и пустило почки.

В целях защиты этих садов и виноградников от заморозков с 17 по 23 марта при температуре ниже +2 градусов Цельсия было орошено 74,4 тысячи га садов и виноградников, а на 117,4 тысячи га посадки окурили собранными в кучу сеном и соломой. Кроме того, 8404 га садов обработали специальными препаратами для задержки фазы цветения.

Для поддержания тёплой температуры засаженные ранними овощами и картофелем поля в ночь с 22 на 23 марта 2,1 тыс. га гектаров были орошены, а также окурены хворостом.

К тому же было поверхностно орошено 20,7 тысячи га сельскохозяйственных угодий, покрыто пленкой — 5400 га, окурено — 16,1 тысячи га.