До 20 марта по Узбекистану ожидается резкое похолодание, температура может колебаться в пределах −7…−10 градусов ночью и +3…+8 градусов днём.

Для снижения негативного влияния холодов на сады, виноградники, ранний картофель и овощи по всей стране созданы оперативные группы по оказанию помощи аграриям, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Совместно с учёными оперативные группы внедряют научно-обоснованные рекомендации для сохранения садов и виноградников, а также сельскохозяйственных культур, высаженных в раннее время на открытых полях, а также методом «туксонбости», говорится в сообщении.

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Напомним, в конце февраля 2021 года также наблюдались заморозки, которые могли повлиять на урожай.