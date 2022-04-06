Помощник хокима Зангиатинского района по работе махаллабай и развитию предпринимательства А. Ю. и бывший работник районного отдела по кадастру У. А. пойманы с поличным при получении 1000 долларов в качестве взятки за получение разрешения на строительство и оформление кадастровых документов предпринимателю Р.

Об этом сообщил департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным следствия, А. Ю. и У. А. вступили в предварительный сговор и в течение 2021 года получили от Р. 15 тысяч долларов за выдачу разрешения на строительство жилого дома на участке 8 соток в махалле «Мевазор» и оформление кадастровых документов, говорится в сообщении департамента.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.