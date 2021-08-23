Временный поверенный в делах посольства Франции в Узбекистане Брис Рокфёй в интервью проекту Alter Ego рассказал о том, насколько комфортно ему жить в Ташкенте.

«Если честно, движение автомобилей — это страшно. Я сижу за рулём и мне страшно. Потому что вообще нет правил. Тебя могут перегнать с правой стороны, с левой стороны. Никто не использует поворотники. Не уважают линии, то есть не ездят по линиям. Поворот налево — тоже сложный. Для меня это сложно. Думаю, что здесь очень много аварий», — заявил посол.

Брис Рокфёй заявил, что во Франции очень сложно получить водительское удостоверение. Он предложил Узбекистану повысить требования для получения водительских прав.

«Во Франции проезд на красный свет — это крупное нарушение, могут у тебя [забрать] права. Люди довольно осторожны, потерять права — это большая проблема. С ГАИ даже не стараешься [договариваться]. Это комплекс мер, которые позволяют постепенно уменьшить количество аварий, жертв… Также надо вложить [деньги] в трассы, чтобы была инфраструктура, освещение, качественные дороги», — сказал он.

Глава французской дипмиссии добавил, что также важно развивать железнодорожные перевозки, которые помогают сократить число грузовиков на дорогах.

Брис Рокфёй рассказал, что в Париже отдают всё больше пространства пешеходам, сокращая места для автомобилей.

«Возможно, через 10 лет не будет машин в Париже. Будет только общественный транспорт — метро, автобусы, трамваи и такси, а также велосипеды. Это не исключено. Я вижу, что количество трасс для автомобилей каждый год уменьшается. Это политика „хокимията“ Парижа, так скажем… Есть политика модернизации общественного транспорта. Сейчас строят новые линии метро в периферии для Олимпиады. Есть также политика по развитию [велодвижения]», — отметил он.

Глава дипмиссии также рассказал о урбанистических правилах в Париже, где нельзя строить здания выше шести этажей, чтобы «сохранить гармонию строений». Исключение — деловой район, где есть небоскрёбы.

По его словам, в Ташкенте «сложно понять планы урбанизации».

«Газета.uz» сообщала, что Елисейские поля в Париже планируется превратить в «необыкновенный сад» в рамках масштабной реконструкции. Пространство для автомобилей сократится наполовину, улицы будут переделаны в пешеходные и зелёные зоны, будут созданы туннели из деревьев, чтобы улучшить качество воздуха.

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