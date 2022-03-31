Президент Узбекистана 29 марта подписал закон о поправках в Гражданский кодекс, направленных на совершенствование порядка возмещения причинённого вреда потерпевшим от пыток. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 18 января и одобрен Сенатом 17 марта. Он вступил в силу с 30 марта.

Законом дополнена статья 991 кодекса. Согласно поправке, вред, причинённый гражданину в результате любого применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, возмещается государством в полном объёме независимо от вины должностных лиц органов, осуществляющих доследственную проверку, органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в порядке, установленном законом. Решением суда возмещение вреда может быть возложено на должностных лиц, по вине которых причинён вред.

Статья 1021 кодекса дополнена нормой, по которой моральный вред компенсируется независимо от вины причинителя, если вред причинён гражданину в результате любого применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Сенат сообщал, что с принятием закона будет обеспечено оказание потерпевшим от применения пыток социальной, правовой, психологической и медицинской помощи, возмещение причинённого им ущерба, в том числе физического и психического вреда, материального ущерба или упущенной выгоды, морального вреда. При этом должны оплачиваться расходы по оказанию юридической помощи, лекарственных средств и медицинских услуг, психологических и социальных услуг.

Первый заместитель директора Национального центра по правам человека Мирзатилло Тиллабаев, выступая на заседании Законодательной палаты в декабре прошлого года, заявил, что принятие закона позволит усовершенствовать механизмы защиты и восстановления прав жертв пыток, обеспечив выплату компенсаций за материальный, моральный и иной ущерб.

Он отметил, что продолжающие иметь место случаи, связанные с пытками, наносят ущерб репутации Узбекистана на международной арене, в том числе влияют на позицию страны в экономических и политико-правовых рейтингах и индексах.