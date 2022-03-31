Постановлением президента Узбекистана от 24 марта утверждены меры по реализации проекта «Реформа налогового администрирования с участием Всемирного банка».

Напомним, в июне 2021 года Всемирный банк сообщил о выделении кредита в 60 млн долларов на эти цели. Ожидается, что проект позволит расширить налоговую базу и увеличить поступления, а также повысит качество услуг налогоплательщикам.

Согласно документу, целевыми показателями реализации проекта определены:

доведение уровня автоматизации исчисления и уплаты налогов до 90%;

полный охват субъектов предпринимательства электронными услугами за счёт увеличения количества электронных услуг, предоставляемых налоговыми органами;

доведение уровня собираемости налога на добавленную стоимость до 75% за счёт полной автоматизации процессов его сбора;

сокращение до 2 раз расхода времени налогоплательщиков для подготовки и сдачи налоговых отчетов, уплаты налогов.

Период реализации проекта определён в течение пяти лет — с 2022 по 2027 годы. За координацию его реализации ответственен Государственный налоговый комитет.

«Проект позволит расширить налоговую базу, что приведёт к сокращению неформального сектора экономики, который в настоящее время оценивается примерно в 50% ВВП, увеличить налоговые поступления, а также помочь местным фирмам и компаниям в создании новых рабочих мест, используя более эффективную систему налогового администрирования», — отметил в июне 2021 года глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.