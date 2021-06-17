Всемирный банк утвердил проект по реформе налогового администрирования для повышения результативности Государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана и предоставления более качественных услуг налогоплательщикам. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе представительства ВБ в стране.

Проект будет реализован за счёт льготного кредита в размере 60 млн долларов, предоставляемый правительству Узбекистана по очень низкой процентной ставке и со сроком погашения до 30 лет, уточняется в сообщении.

«Проект позволит расширить налоговую базу, что приведёт к сокращению неформального сектора экономики, который в настоящее время оценивается примерно в 50% ВВП, увеличить налоговые поступления, а также помочь местным фирмам и компаниям в создании новых рабочих мест, используя более эффективную систему налогового администрирования», — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.

Проект включает в себя три ключевых компонента — они будут развивать операционный, институциональный, технологический и кадровый потенциал ГНК, а также стимулировать добровольное соблюдение налогового законодательства.

Первый компонент проекта позволит ГНК инвестировать в автоматизацию основных бизнес-процессов налогового администрирования. Он включает разработку новой системы налогового управления, чтобы сократить бумажное делопроизводство и упростить процесс уплаты налогов компаниями и гражданами, модернизацию инфраструктуры ИКТ, создание нового центра данных ГНК.

Второй компонент проекта поможет в разработке и реализации мер по сокращению неформального сектора экономики. Он включает улучшение правоприменительных возможностей ГНК для выявления и предотвращения случаев уклонения от уплаты налогов, стимулирование бизнеса соблюдать налоговое законодательство, в том числе за счёт неналоговых стимулов, а также развитие сотрудничества с частным сектором.

Третий компонент проекта направлен на развитие кадрового и институционального потенциала ГНК, чтобы привлечь к работе компетентных сотрудников. Он включает в себя меры по совершенствованию политики управления кадрами и улучшению их профессиональной подготовки.