Создана Комиссия спортсменов Национального олимпийского комитета Узбекистана для защиты интересов атлетов, сообщила 30 марта пресс-служба НОК.

Комиссия спортсменов — выборный орган, служащий связующим звеном между спортсменами и НОК, говорится в сообщении. Спортсмены будут сами принимать решения, касающиеся развития олимпийского движения страны, и следить за тем, чтобы точка зрения атлетов оставалась приоритетной.

По итогам анонимного голосования в состав комиссии вошли Оксана Чусовитина (спортивная гимнастика), Ришод Собиров (дзюдо), Дмитрий Шокин (таэквондо), Бекзод Абдурахманов (вольная борьба), Зайнаб Дайибекова (фехтование), Светлана Радзивил (лёгкая атлетика) и Комилжон Тухтаев (горнолыжный спорт).

После определения состава члены комиссии по согласованию между собой выбрали руководителя и его заместителей. Главой комиссии стал Дмитрий Шокин, его заместителями — Оксана Чусовитина и Бекзод Абдурахманов.

Атлеты, избранные в комиссию, имеют право присутствовать при работе генеральной ассамблеи и исполнительного комитета НОК. На заседаниях исполкома НОК комиссию будет представлять Зайнаб Дайибекова, а генассамблеи — Светлана Радзивил и Комилжон Тухтаев.

«Нас ждёт большая и ответственная работа для осуществления качественной и плодотворной деятельности комиссии. Должность представителя комиссии спортсменов также необходима для представления мнения и интересов спортсменов в каждом решении на всех уровнях олимпийского движения. Мы верим, что едиными усилиями сможем преодолеть имеющиеся трудности и достичь поставленных целей и задач», — отметил генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов.