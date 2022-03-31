Почти половина беременных женщин в мире в прошлом году сообщила, что они не планировали зачать ребенка, сообщает Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в отчёте 2022 года.

Из проживающих в мире около 1,9 млрд женщин репродуктивного возраста (15−49 лет) в услугах в области планирования семьи нуждается 1,1 млрд женщин. Из них каким-либо средством контрацепции пользуются 842 млн женщин, а 270 миллионов не имеют доступа к необходимым им контрацептивам, говорят данные ООН 2020 года. Причины неиспользования — отсутствие информации, доступа к услугам или поддержки в семье.

Пробелы в области защиты основных прав женщин и девочек, в том числе на доступ к средствам контрацепции и их использование, приводят к тяжёлым последствиям не только для них, но и общества в целом, а также и системы глобального здравоохранения, отмечено в отчёте ЮНФПА «Увидеть невидимое: забытый кризис незапланированной беременности».

Более 60% незапланированных беременностей в мире заканчиваются абортом, при этом около 45% всех абортов проводятся в небезопасных условиях. В результате от 5 до 13% всех зарегистрированных материнских смертей приходятся именно на аборты, указывает ЮНФПА.

«Ошеломляющее количество незапланированных беременностей свидетельствует о неспособности международного сообщества защитить основные права женщин», — прокомментировала данные отчёта исполнительный директор ЮНФПА Наталья Канем.

К высокому уровню незапланированных беременностей в мире приводят гендерное неравенство и замедление экономического развития. Примерно 257 млн женщин, которые хотели бы избежать беременности, не используют современные методы контрацепции. При этом почти четверть всех женщин на планете не могут отказать партнеру в сексуальном контакте, отмечено в отчёте. Почти 10% женщин в мире не имеют возможностей принимать решения в вопросах контрацепции.

Среди других факторов, способствующих незапланированной беременности, указываются плохое состояние здоровья женщин, некачественные противозачаточные средства, сексуальное насилие, принуждение к зачатию ребенка и негативное отношение к женщинам, решившимся на прерывание беременности, со стороны работников здравоохранения.

Распространённость случаев нежелательной беременности может приводить к циклам высокой рождаемости и, как следствие, сокращению возможностей для получения образования и трудоустройства и к бедности — проблемам, которые могут сказываться на жизни нескольких поколений, отметила на презентации доклада о народонаселении в 2022 году представитель ЮНФПА Моника Ферро.

Качественное планирование семьи приносит целый ряд потенциальных преимуществ, которые касаются не только улучшения здоровья матери и ребенка, но и социально-экономического развития, образования и расширения прав и возможностей женщин, подчёркивают в ЮНФПА.

Авторы отчёта призывают политиков и общественных лидеров способствовать предотвращению нежелательной беременности, улучшив доступ к противозачаточным средствам, а также путём предоставления женщинам и девочкам возможности принимать самостоятельные решения в том, что касается сексуальных контактов, контрацепции и материнства.

«Предоставив женщинам право совершать самостоятельный и сознательный выбор, общество сможет сделать материнство желанной целью, а не неизбежностью», — подчеркнула исполнительный директор ЮНФПА.

Полезные ссылки:

Материал ВОЗ по экстренной контрацепции

Материал ВОЗ о планировании семьи и эффективности методов контрацепции

Медицинские критерии приемлемости для использования методов контрацепции