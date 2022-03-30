В Баяутском районе Сырдарьинской области пресечена деятельность незаконной майнинг-фермы, сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу СГБ Узбекистана.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками СГБ по области совместно с другими органами, установлено, что в здании местной компании действует незаконная майнинг-ферма.

Иностранная компания, зарегистрированная в Ташкенте, арендовала здание у местного предприятия на два года и организовала там ферму с использованием 1491 комплекта майнингового оборудования и 9280 видеокарт.

Сообщается, что с августа 2020 года ферма добыла криптовалюту на 7,7 млн долларов.

«Руководители предприятия и иностранной компании вступили в сговор и внесли ложные сведения в договор с районным предприятием электрических сетей на подключение к электросети», — отмечается в сообщении. В документах говорилось о создании кролиководческой фермы.

По данным СГБ, майнинг-ферма, приобретя большой объём электроэнергии по низкой цене, нанесла крупный ущерб интересам государства. Возбуждено уголовное дело.

В августе 2021 года правоохранители обнаружили в Хавастском районе Сырдарьи подпольную криптоферму. Её стоимость была оценена в 9,2 млрд сумов, а объём незаконно израсходованной электроэнергии — более чем в 265 млн сумов.

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