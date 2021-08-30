В Хавастском районе Сырдарьинской области пресечена деятельность незаконной майнинг-фермы, сообщило издание «Новости Сырдарьи» со ссылкой на пресс-службу областного таможенного управления.

В ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками региональных управлений ГТК, СГБ, МВД и Национальной гвардии, установлено, что гражданин Э. Д. при помощи компьютерных комплектующих (видеокарты, блоки питания, карты памяти и материнские платы), принадлежащих Х. И., соорудил в сарае своего дома самодельную майнинг-ферму. Для её работы было незаконно израсходовано электроэнергии на 265,2 млн сумов.

По данному факту правоохранители оформили соответствующие протоколы. У граждан Э. Д. и Х. И. конфисковано 3529 компьютерных устройств и 11 видов других товарно-материальных ценностей на общую сумму 9,2 млрд сумов. Предварительные изучение и расследование показали, что к запуску майнинговой фермы также был причастен гражданин Южной Кореи С. Й.

Органы таможенной службы продолжают проверки и следственные мероприятия.