Срок пребывания без регистрации в Таджикистане для граждан Узбекистана планируется продлить до 10 дней. Нижняя палата парламента страны (Маджлиси намояндагон Таджикистана) 28 марта приняла соответствующие поправки в Соглашение между правительствами стран о взаимных поездках граждан от 9 марта 2018 года.

Согласно подписанному протоколу, продлевается срок нахождения граждан на территории двух государств без временной регистрации — до 10 дней. Ранее этот срок составлял 3 дня.

«Граждане государства одной стороны, въезжающие на территорию другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации и временной регистрации в компетентных органах государства проживания сроком на 10 (десять) рабочих дней с момента пересечения государственной границы принимающей стороны», — приводится на сайте таджикского парламента.

Депутат Равшан Раджабзода, комментируя поправки, отметил, что число граждан Таджикистана, выезжающих в Узбекистан, в последние годы увеличилось, и иногда возникают трудности из-за короткого срока регистрации.

Граждане Таджикистана и Узбекистана согласно соглашению «О взаимных поездках граждан» могут без оформления визы быть на территории соседнего государства до 30 дней, напоминает издание «Азия-плюс».

В середине марта Таджикистан и Узбекистан полностью открыли наземные пункты пропуска. Узбекская сторона для въезда требует наличие паспортов/сертификатов вакцинации против COVID-19, а при его отсутствии — справку с отрицательным результатом ПЦР-теста с электронным QR-кодом сроком не более 72 часов.

По данным «Азия-плюс», стороны возобновили работу всех пунктов пограничного пропуска на совместной границе. Республиканский штаб Таджикистана перевел работу пограничных пунктов в обычный режим.