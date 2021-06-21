Считавшееся утраченным мозаичное панно «Девочка с косичками» в центре Ташкента будет восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Агентства кинематографии.

Панно, созданное художником Альфредом Мазитовым для Ташкентского дома моделей, было обнаружено во время ремонтных работ здания кинотеатра Premier Hall Cinema. Один из учредителей компании Lucky Cinema Group, получившей в аренду кинотеатр в марте 2021 года, Нодирхон Рустамов сообщил, что пока не решил, сохранит ли это панно.

Кинотеатр Premier Hall, как ожидается, станет одной из локаций Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути». В связи с этим Агентство кинематографии по согласованию с арендаторами решило обновить внешний вид здания.

В Агентстве кинематографии подтвердили, что панно на самом деле представляет собой мозаику «Девочка с косичками» Альфреда Мазитова. Акмаль Нур, председатель Союза художников Узбекистана, и эксперты сообщили, что панно подлежит восстановлению. Поэтому было решено, что его целесообразно сохранить и создать новый дизайн здания по мотивам панно «Девочка с косичками».

«С арендаторами и строителями провели повторные переговоры, были даны инструкции по новому дизайну. Стоит отметить, что ранее планировалось совершенно иное оформление здания, а на месте найденного панно собирались установить экран для анонсов. Теперь именно „Девочка с косичками“ будет определять новый дизайн здания», — говорится в сообщении.

Агентства кинематографии задалось вопросом, насколько уместным будет нынешнее название Premier Hall после этих изменений, и заявило, что ждёт предложений от жителей города.

Заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева заявила, что одной из самых ярких отличительных черт Ташкента являются мозаичные панно, созданные в разное время талантливыми и известными художниками.

«Монументальное искусство Ташкента позволяет ему заявить о себе, как о столице модернизма. Это персональный урбанистический код, делающий Ташкент неповторимым и удивительным», — сказала она.

По её словам, Фонд развития культуры и искусства и архитектурное бюро Grace планируют разработать дорожную карту по сохранению монументального искусства и адаптации архитектуры модернизма к реалиям современного мегаполиса.

«Мы все призываем владельцев уникальных зданий, на которых имеются мозаичные панно, сохранять и реставрировать эти произведения искусства. Сохранность исторического наследия — это наша ответственность перед будущими поколениями», — заявила Саида Мирзиёева.