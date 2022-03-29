Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в связи с хроническим заболеванием в течение последних 10 дней проходил лечение в Центральной клинической больнице №1 Главного медицинского управления. Об этом сообщил МИД страны.

«По заключению врачебного консилиума ввиду необходимости проведения более глубокого обследования здоровья Абдулазиза Камилова он продолжает лечение за рубежом для прохождения специализированного медицинского осмотра и получения соответствующей терапии», — отмечается в сообщении.