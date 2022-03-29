Заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Бехзод Хамраев 25 марта принял участие в круглом столе на тему «Поддержание макроэкономической стабильности при проведении реформ» в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума (видео).

Замглавы ЦБ считает, что главным условием обеспечения макроэкономической стабильности являются, прежде всего, реформы, трансформация, приватизация и реформирование всех секторов экономики, включая банковскую систему и реальный сектор экономики.

Он отметил, что реформы денежно-кредитной политики, банковской системы и экономики в целом способствовали значительному снижению инфляции в Узбекистане, а также стабилизации обменного курса.

Так, если в январе 2018 года годовая инфляция составляла около 18%, то к концу 2021 года она опустилась ниже 10%. Экономический рост в среднем составлял 6%, реальные доходы физических лиц увеличивались в среднем на 8%.

«Такая стабильная ситуация дает некоторую возможность для внутренних и внешних инвесторов делать больше долгосрочных инвестиционных проектов в нашей стране», — отметил Бехзод Хамраев.

Исходя из вышеуказанных условий, в начале года Центральный банк прогнозировал инфляцию на 2022 год на уровне менее 9%, рост ВВП — около 6%.

«И такая ситуация была в течение первых двух месяцев, все макроэкономические условия шли по прогнозу, но последние внешние шоки конца февраля, конечно, негативно повлияют на наши макроэкономические показатели», — заявил он.





Замглавы ЦБ считает, что последние события в мире (связанные с войной в Украине, санкциями против России, ограничениями на торговлю продовольствием) будут оказывать негативное влияние на экономику Узбекистана через три канала: обменный курс, инфляцию и финансовую стабильность.

В частности, отметил он, в последние недели национальные валюты развивающихся стран испытывает «некоторое курсовое давление». Уменьшение денежных переводов из России и Казахстана, снижение или отсрочка экспортных доходов, возросший спрос на валютном рынке со стороны бизнеса и населения из-за роста девальвационных ожиданий и значительное обесценивание национальных валют основных торговых партнёров (России и Казахстана) оказывает давление на реальный обменный курс сума.

Если за весь 2021 год девальвация сума составила 3,4%, то за последние две недели сум обесценился примерно на 6%.

«Такого рода шоки требовали от правительства и Центрального банка какой-то экстренной реакции. Конечно, правление ЦБ отреагировало на эту ситуацию. На прошлой неделе Центробанк увеличил базовую ставку с 14% до 17%, прежде всего, для минимизации монетарных факторов инфляции, а также сдерживания девальвационных и инфляционных ожиданий и сохранения сбережений в национальной валюте», — отметил он.

Бехзод Хамраев отметил, что это решение положительно повлияло на рынок. «Мы видим некоторую стабилизацию на товарных, денежном и валютных рынках», — сказал представитель регулятора.

Следующим каналом влияния является инфляция. По словам зампреда ЦБ, регулятор в начале года прогнозировал повышение потребительских цен на уровне менее 9%. Но из-за роста глобальных цен на продовольствие и сырьё, торговых ограничений со стороны основных стран-партнёров на некоторые виды продуктов (сахар, зерно и другие), «переноса обесценивания валютного курса на импортные цены», уровня ощущаемой инфляции и инфляционных ожиданий, которые значительно выше, чем сама инфляция, ЦБ может пересмотреть прогноз.

«Я думаю, что такого рода негативные шоки также негативно повлияют на нашу инфляцию. Возможно, инфляция будет немного выше нашего прогноза», — предупредил Бехзод Хамраев.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Третий канал — финансовая стабильность. Негативный эффект может проявляться через возможный рост проблемных кредитов (NPL), отсрочку или отмену конкретных инвестиционных проектов в связи с задержкой финансирования со стороны российского контрагента, проблемы, связанные с распределением ликвидности.

«Ухудшение финансового состояния заемщиков как физических, так и юридических лиц может некоторым образом негативно сказаться на качестве активов коммерческих банков», — отметил он.

Замглавы ЦБ сообщил, что регулятор провёл несколько стресс-тестов, чтобы проверить финансовое состояние и буферы в банковской системе от «нескольких шоков».

«Результаты наших стресс-тестов показывают, что банки очень надежны и ликвидны при любом рискованном сценарии», — подчеркнул он.





Бехзод Хамраев заявил, что Центральный банк не может повлиять на фундаментальный тренд обменного курса, потому что в Узбекистане действует режим плавающего валютного курса.

«Мы позволим обменному курсу корректироваться внешними шоками и формироваться на основе рыночного спроса и предложения. Но у нас есть некоторые резервы и мандат, которым мы не пользовались в прошлом году. Мы может провести интервенции, чтобы устранить некоторые краткосрочные шоки», — сообщил он.

То есть, Центральный банк проводит валютные интервенции из накопленных резервов в предыдущие годы в соответствии с принципом «нейтральности валютных резервов» только для ограничения избыточной волатильности обменного курса и обеспечения ценовой стабильности.

Кроме того, регулятор значительно ужесточил денежно-кредитные условия (повышение ставки до 17%) для сдерживания монетарных факторов инфляции, снижения давления на обменный курс и поддержки сбережений в национальной валюте. Хотя изначально планировалось снизить основную ставку с учётом снижения инфляции.

Бехзод Хамраев также опроверг планы по введению валютных ограничений, как это было сделано в России и Казахстане.

«Наоборот, мы планируем шаг за шагом в будущем либерализовать счета движения капитала. На самом деле, этот план был официальным, и начальный этап либерализации капитала планировалось провести в первой половине 2022 года. Из-за этой ситуации нам пришлось отложить эти реформы, но у нас есть твердое намерение провести их», — подчеркнул он.





Банки будут оказывать поддержку компаниям путем предоставления краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств. «Эта практика очень хорошо сработала во время пандемии, и банки снова применят её. Я думаю, что это поможет компаниям справиться с некоторыми внешними шоками», — сообщил заместитель председателя Центробанка.

Кроме того, ЦБ рекомендовал коммерческим банкам не штрафовать компании, пострадавшие от внешних шоков, и применять клиентоориентированный подход к каждой из них при задержке выплат по кредитам.

«Естественно, что много неопределенностей во внешней конъюнктуре требует времени, чтобы пересмотреть макроэкономические показатели. Точный прогноз сейчас озвучить не можем, потому что ситуация меняется каждый день», — отметил он.

При этом Бехзод Хамраев высказал несколько предположений, которые могут лечь в основу при пересмотре среднесрочных макроэкономических прогнозов.

«Экономический рост у наших основных торговых партнеров будет пересмотрен в сторону понижения. Это повлияет и на внешний спрос, и на денежные переводы. Через денежные переводы это, возможно, повлияет на общее потребление в нашей экономике. [Снижение] потребления скажется на совокупном спросе в экономике, так что впоследствии, возможно, экономический рост будет пересмотрен в сторону понижения. Темпы роста [ВВП] могут быть медленнее по сравнению с прошлым годом», — сказал он.





По его словам, глобальный рост цен на продукты питания и сырьё подтолкнёт Центральный банк к пересмотру прогноза инфляции в сторону повышения. Таким образом, таргет по инфляции ниже 9% в 2022 году может быть не достигнут.

Замглавы ЦБ также ожидает возможное снижение инвестиций в связи с задержкой их притока от некоторых торговых партнеров, усилением неопределенности в регионе, а также началом ужесточения монетарных условий развитыми странами.

«Поскольку США и другие развитые страны уже начали ужесточать меры против инфляции, это может в некоторой степени повлиять на интерес международных финансовых рынков и на нашу экономику», — отметил он.

Бехзод Хамраев подчеркнул, что всё это предположения.

«Я думаю, что экономический рост может замедлиться в краткосрочной перспективе, но непрерывные структурные реформы приведут к высокому экономическому росту в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — резюмировал он.

Ожидается, что Центральный банк проведёт углубленный анализ для пересмотра макроэкономических прогнозов с учётом внешних рисков и высокого уровня неопределённости до заседания по рассмотрению основной ставки, которое состоится 21 апреля.