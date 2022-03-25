Сеть отелей Hyatt в следующем году откроет новую гостиницу в Узбекистане. Об этом заявил региональный вице-президент сети Пунит Тандон в ходе панельной дискуссии об инвестициях в туристическую отрасль на полях Ташкентского инвестиционного форума 24 марта, сообщил Spot.

«В начале 2023 года мы расширим своё присутствие в Узбекистане. Откроется новый отель в Бухаре», — заявил Пунит Тандон.

Подробностей он раскрывать не стал, однако добавил, что «не удивится» дальнейшему увеличению числа гостиниц Hyatt в городах Узбекистана.

Первой локацией сети в стране стал пятизвёздочный отель Hyatt Regency Tashkent, открывшийся в 2016 году. Возведение объекта заняло около трёх лет.

До 2020 года гостиница приносила доход. В 2018 году прибыль составила 11,9 млрд сумов, а в 2019 — 53,5 млрд сумов. Однако всё изменилось в период пандемии — 2020 год оказался для неё убыточным.

В январе 2020 года было объявлено о намерении приватизировать Hyatt Regency Tashkent.

В начале марта Агентство по управлению государственными активами Узбекистана объявило о начале приватизации гостиницы Hyatt Regency Tashkent путём организации конкурентного процесса продажи согласно соответствующим программам приватизации. Приватизация гостиницы будет осуществляться путём продажи 100-процентной доли в хозяйственном обществе, которое создается на текущий момент путём преобразования ГУП «Пойтахт курилиш ва хизмат» (текущий владелец гостиницы).