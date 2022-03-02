Агентство по управлению государственными активами Узбекистана объявило о начале приватизации гостиницы Hyatt Regency Tashkent путем организации конкурентного процесса продажи согласно соответствующим программам приватизации. Приватизация гостиницы будет осуществляться путем продажи 100-процентной доли в хозяйственном обществе, которое создается на текущий момент путем преобразования ГУП «Пойтахт курилиш ва хизмат» (текущий владелец гостиницы).





Для оценки гостиницы в качестве бизнеса будет привлечена одна из международных компаний «Большой четверки» (Big Four). Рекомендуемая на основании их отчета об оценке актива стоимость будет принята в качестве ориентира в процессе продажи.

Продажа организована как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон. В настоящее время участникам предлагается выразить свою заинтересованность в участии в процессе продажи гостиницы.

Заинтересованным лицам предлагается подать заявку в форме письма, подготовленного на английском, русском или узбекском языках и подписанного уполномоченным представителем заявителя, отправленного на электронные адреса: DKalazhanov@kpmg.kz, SSandykbayeva@kpmg.kz, VPolyakov@kpmg.kz.

Заявки принимаются до 18:00 28 марта 2022 года (ташкентское время).

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