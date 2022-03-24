С 21 марта стали доступны новые тарифы Sof от Ucell c полным контролем расходов и возможностью переносить неизрасходованный трафик на следующий месяц.

Новые тарифы Sof разработаны с заботой об абонентах и максимально ориентированы на нужды пользователей. Основа — честность и открытость.

Слоган линейки: «Просто. Всегда. Дешевле». Просто — простота в использовании. Всегда — всегда в контакте с абонентами. Дешевле — еще больше интернета и минут по доступной цене.

«При подготовке новой тарифной линейки основной целью было удовлетворить все основные пожелания абонентов Ucell. Новая тарифная линейка значительно удобнее прежней. Сейчас у нас есть три группы тарифов: входные тарифы, тариф для модемов и устройств и основная линейка для смартфонов — Sof. Очень простая и понятная. Sof — значит «чистый», «прозрачный». Именно такие отношения мы хотим поддерживать с каждым абонентом. Отношения, основанные на взаимном доверии и открытости. Хотим, чтобы у абонентов Ucell была полная свобода выбора. Поэтому мы предлагаем звонки и интернет по выгодным ценам и даем возможность абонентам самим контролировать расходы на связь", — рассказал о новой линейке тарифов Андрей Шишковский, генеральный директор Ucell.

Гигабайты и минуты не «сгорают»

Довольно часто встречается типичная ситуация. Абонент подключился на тарифный план и получает свой включенный по тарифу трафик. В конце месяца у него могут остаться неизрасходованные гигабайты и минуты. С начала нового периода остатки «сгорают». Теперь все неиспользованные в текущем расчетном периоде остатки минут, SMS и гигабайтов по тарифу переносятся на следующий месяц. Необходимо только своевременно вносить абонентскую плату.

Полный контроль расходов

Ucell предоставляет возможность осознанно подходить к контролю трат на мобильную связь. На тарифах Sof после истечения интернет-трафика по тарифу и пакетам у абонента не начнется автоматическая тарификация сверхлимита. Абонент сам может сделать выбор в пользу одного из трех предложенных решений в случае, когда гигабайты на тарифе закончатся:

подключить дополнительный интернет-пакет;

воспользоваться услугой Restart — обновить лимиты на тарифе;

включить сверхлимитную тарификацию.

В тарифной линейке Sof, когда у абонента недостаточно средств на счету для снятия абонентской платы в полном объеме, абонентская плата не снимается в минус. Номер временно блокируется, и как только абонент пополняет счет на достаточную сумму, абонентская плата снимается и назначается трафик в полном объеме. Даже при нуле и в заблокированном статусе можно зайти на сайт ucell.uz и посмотреть информацию о продуктах.

Безлимитные звонки и еще больше интернета

Оператор постарался учесть нужды различных пользователей. Тарифы подойдут тем, кто любит много общаться, и тем, кому важно быть всегда онлайн.

Еще одно преимущество — более выгодное наполнение в плане объема по отношению к цене. Интернета на тарифах становится больше, а на тарифах Sof от 40 тысяч сумов звонки теперь безлимитные. Кроме того, размер тарификации сверхлимита для интернета, минут и SMS снижен в несколько раз.

Все по-честному

Абонент всегда может воспользоваться тем, за что заплатил. Даже находясь в заблокированном статусе, он может использовать до конца интернет-пакет, который у него уже был.

С заботой об абонентах

Вся линейка снабжена удобными нотификациями. Оператор вежливо предупредит, когда будет заканчиваться трафик или деньги на счету. Нотификации снабжены удобными ссылками на источники, где можно получить информацию и выполнить необходимые действия.

В качестве дополнительного бонуса все абоненты, подключившие тарифы Sof, получают безлимитный Telegram на один месяц, без расходования интернета на тарифе.

На тарифы Sof можно бесплатно перейти с любой другой тарифной линейки. USSD-команда для перехода: *120#.

Сайт: ucell.uz

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