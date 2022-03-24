Министр внутренних дел Пулат Бобожонов представил сенаторам информацию о правонарушениях и их предупреждению и профилактике по итогам 2021 года на 24-м пленарном заседании Сената.

Общее число преступлений, совершённых в 2021 году, составило 84100. В среднем — 321,4 на 100 тысяч населения. Из общего числа лишь 9053 преступления (10,7%) совершили 9759 женщин, отметил министр.

Было раскрыто 89% преступлений, задержаны 4615 разыскиваемых лиц, обнаружены 507 лиц, пропавших без вести.

В своем выступлении Пулат Бобожонов подчеркнул, что особо тяжкие преступления совершаются «из-за несвоевременного решения семейных проблем и конфликтов, а также их игнорирования активистами махаллей и широкой общественностью».

Из-за семейных проблем, в частности, совершено каждое третье, или 158 (37,1%), преступлений, связанных с убийством, и 190 (14,4%) преступлений, связанных с причинением тяжких телесных повреждений.

По данным министра, из-за «несвоевременного устранения семейных конфликтов» совершены также 14935 правонарушений. Из них почти 60% (8589) приходится на Ташкент, Ташкентскую, Бухарскую, Самаркандскую и Ферганскую области.

Охранные ордеры выданы 39343 женщинам, подвергшимся притеснению в семье.

За отчётный год выявлено 1018 преступлений в сфере экономики, управления и правосудия, совершённых 1313 лицами, обеспечено взыскание причинённого ими ущерба в размере 86,1 млрд сумов.

В отдельных регионах остается высоким количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними: 65,2% этих преступлений приходится на Ферганскую, Ташкентскую, Наманганскую и Бухарскую области. Преступления совершили более 14 тысяч безработных.