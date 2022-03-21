Профессиональный боксёр из Узбекистана Бектемир Меликузиев (8−1, 6 KO) 19 марта в Лос-Анджелесе победил нокаутом во втором раунде перуанца Давида Сегарру (34−7, 21 KO).





Бой в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов, но закончился уже в начале второго. 25-летний узбекистанец нанёс точный удар в печень, после которого 37-летний соперник не смог продолжить бой. Для него это стало пятым поражением подряд.

Бектемир Меликузиев одержал вторую победу после первого в карьере поражения от Габриэля Росадо в июне прошлого года. На предматчевой пресс-конференции он сказал, что хочет провести матч-реванш с Росадо, а также подтвердил, что по-прежнему намерен завоевать пояс чемпиона мира во втором среднем весе.

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