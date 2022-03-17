В Узбекистане наблюдается резкий рост цен на сахарную продукцию на внутренних рынках, который носит необоснованный характер, сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

АМК в очередной раз напомнило, что запрет на экспорт сахара из России и Украины никак не отразится на Узбекистане, поскольку эти страны занимают менее 2% в общем объёме импорта сахарной продукции.

Кроме того, местные сахарные заводы покупают сахар-сырец из Бразилии по ценам ниже мировых биржевых котировок. По состоянию на 15 марта эти предприятия располагают ресурсами в размере 260 тысяч тонн сахарной продукции. Из них на склад будет поставлено 40 тысяч тонн готового сахара и 32 тысячи тонн сырья, а к июню — ещё 178 тысяч тонн сырья.

«Просим вас не паниковать в связи с необоснованным повышением цен на сахар», — заявили в комитете.

АМК также попросил предпринимателей не повышать необоснованно цены на сахар и предупредил их об ответственности.

Как мы сообщали ранее, для обеспечения бесперебойных поставок сахара «Хоразм шакар» и «Ангрен шакар» на 30% увеличили объёмы выставления продукции на бирже.

В среду со ссылкой на данные товарно-сырьевой биржи (UzEx) «Газета.uz» писала, что если по итогам биржевых торгов 1 марта средняя цена на сахар составляла 8227 сумов, то 15 марта стоимость выросла до 9085,8 сума (+10,4%). 16 марта цены за день подскочили ещё на 10,1% — до 10008,1 сума. Всего с начала месяца рост составил 21,6%.

Продавец продуктового магазина, с которым побеседовал корреспондент «Газеты.uz», сообщил, что не смог купить сахар на оптовом рынке из-за резкого роста цен. По его словам, в четверг мешок сахара в 50 кг продавали по 800 тысяч сумов, то есть по 16 тысяч сумов за кг.