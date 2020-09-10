Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение снизить основную ставку до уровня 14% годовых. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов.

«Данное решение обусловлено усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции, необходимостью сохранения умеренно-положительных реальных процентных ставок в экономике, а также достижения баланса между целью по инфляции и поддержанием экономической активности в условиях пандемии», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Отсутствие ярко выраженных проинфляционных факторов на прогнозном горизонте дает денежно-кредитной политике пространство для смягчения без будущих рисков для инфляции, добавил регулятор.

Прогноз инфляции на конец года сохранен на уровне 11−12,5% с повышением вероятности ее формирования ближе к нижней границе прогнозного коридора. При устойчивом снижении инфляционных ожиданий и сохранении макроэкономической стабильности данный прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения, отметили в ЦБ.

Последний раз ставка в 14% годовых была с июня 2017 года по сентябрь 2018 года.

Инфляция и инфляционные ожидания. Динамика инфляции за 8 месяцев 2020 года формируется под влиянием отложенного решения о повышении тарифов на электроэнергию и газ, экономических эффектов карантинных ограничений на внутренний спрос в результате снижения доходов населения и сокращения занятости, а также отсутствия девальвационного давления, так как ослабление национальной валюты в апреле было компенсировано последующей стабилизацией курса национальной валюты.

Годовой уровень инфляции в январе-августе замедлился до 11,6% с 15,2% в конце 2019 года и находился ниже заданной траектории целевого показателя инфляции, что обусловлено сохранением регулируемых цен на неизменном уровне, сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию и умеренными темпами кредитования экономики по сравнению с прошлым годом.

В структуре годовой инфляции цены на непродовольственные товары (8%) и услуги (7,5%) оказывали понижающие влияние на общую инфляцию, в то время как продовольственные цены (16,8%) росли более высокими темпами из-за повышенного спроса на данную группу товаров в условиях пандемии.

Уровень базовой инфляции в июле-августе также имел схожую с общей инфляцией тенденцию замедления, и по итогам первых восьми месяцев составил 12,2%.

Инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства на следующие 12 месяцев заметно снизились после умеренного роста в июле. Однако разрыв между инфляционными ожиданиями и фактической инфляцией остается существенным, начиная с марта.

Результаты опроса показывают, что респонденты связывают рост цен в ближайшие месяцы, в первую очередь, с последствиями пандемии и удорожанием товаров и услуг субъектов, занимающих монопольное положение на рынке.

Экономическая активность. Восстановление экономики ожидается постепенным по мере угасания карантинного шока. «Однако возврат к докризисному уровню будет более растянутым во времени из-за сравнительно низкого роста доходов населения, а также более осторожного поведения экономических агентов при принятии решений», — отмечает регулятор.

После наметившейся тенденции к постепенному восстановлению экономической активности в мае-июне, в период июля-августа наблюдалось незначительное снижение по ряду показателей.

Рост объемов строительных работ умеренно замедлился до 105,7% по сравнению с 107,3% в январе-июне. Суммарное количество всех транзакций через банковскую платежную систему в июле и августе снизилось на 8% и 9% относительно июня, соответственно.

Несмотря на то, что большая часть августа пришлась на период карантина, наблюдалось некоторое восстановление роста объемов поступлений денежной выручки в сфере торговли и платных услуг после их снижения в июле на 11,9% по сравнению с июнем (с 12,6 трлн сумов до 11,1 трлн сумов). Так, денежные поступления в августе выросли на 6%, достигнув прошлогоднего уровня аналогичного месяца.

Денежно-кредитные условия. Несмотря на снижение основной ставки в апреле 2020 года, в экономике сохранялись умеренно жесткие денежно-кредитные условия. В июле-августе на фоне послаблений требований по обязательным резервам банков и активного проведения Центральным банком денежно-кредитных операций наблюдалось существенное снижение процентных ставок на межбанковском денежном рынке, в том числе по депозитам на более длинные сроки.

При этом процентные ставки по депозитам до 14 дней в последние два месяца формировались в пределах процентного коридора Центрального банка.

В июле под действием активизации приемлемой процентной политики наблюдалось значительное снижение процентных ставок в экономике как по депозитам, так и по кредитам.

Процентные ставки по депозитам в национальной валюте для физических лиц в июле снизились до 18%, а по депозитам юридических лиц — до 15,2%. Необходимо отметить что, несмотря на снижения номинальных процентных ставок, реальные процентные ставки по депозитам сохранились на положительном уровне. При этом рост объемов депозитов в банковской системе за январь-август составил 13,6%.

Процентные ставки по кредитам в национальной валюте снизились до 20,6%, по кредитам хозяйствующим субъектам — с 24,3% в начале года до 19,5%, а по кредитам населению — с 28,1% до 22,3%.

Динамика обменного курса сума формировалась на фоне ухудшения общей экономической ситуации в мировой экономике, сокращения валютных поступлений и ослабления валют основных торговых партнеров. После ослабления курса на 5,8% в апреле обменный курс в мае-августе оставался относительно стабильным и уровень девальвации за январь-август составил около 8%.

При этом ожидается формирование курса национальной валюты вблизи своего фундаментального тренда и без серьезных колебаний реального эффективного обменного курса.

Инфляционные риски. На краткосрочном горизонте в экономике не ожидается преобладания проинфляционных факторов. «Это, в первую очередь, связано с сохранением тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги, общественный транспорт и других регулируемых цен неизменными до конца текущего года», — отмечает ЦБ.

Помимо этого, замедлению инфляции будет способствовать более слабый спрос со стороны населения, особенно на товары не первой необходимости на фоне неуверенности по поводу будущих доходов, желания оптимизации расходов и возможного изменения потребительских предпочтений.

Отрицательный разрыв выпуска, а также исчерпание к концу года эффекта прошлогоднего повышения цен на пшеничную муку и хлебобулочные изделия также внесут вклад в снижение инфляции.

На краткосрочном отрезке времени сохраняются риски повышательного давления на цены, связанные с постепенной отменой карантинных ограничений и большей, чем ожидается, реализацией отложенного потребительского спроса, в частности, на продовольственные товары — мясо и другие продукты питания, сезонным ростом цен на медикаменты, овощи и фрукты в осенне-зимний период.