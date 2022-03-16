Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» с 16 марта снова обновил цены на автомобили LADA — уже второй раз за месяц. Относительно цен, обновлённых 1 марта, подорожание по шести основным семействам составило в среднем 8%, сообщает ТАСС.

1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada в среднем на 15,4%. Цены выросли на фоне начавшейся 24 февраля российской военной операции на Украине, из-за которой иностранные концерны стали отказываться от поставок в РФ. Из-за проблем с поставками и дефицита комплектующих «АвтоВАЗ» отправит часть сотрудников в отпуск на 20 дней в апреле.

В начале марта «Газета.uz» уже сообщала о повышении цен на автомобили Lada в Узбекистане. Тогда машины, как отмечали в компании, подорожали на 2−5 млн сумов.

Согласно актуальному прайс-листу на официальном сайте компании, 16 марта цены снова выросли. Теперь стартовые цены выглядят так:

Vesta начинается от 170,9 млн сумов (+6,2% или 10 млн сумов);

начинается от 170,9 млн сумов (+6,2% или 10 млн сумов); Xray Cross — от 178,9 млн сумов (+4% или 7 млн сумов);

— от 178,9 млн сумов (+4% или 7 млн сумов); Largus — от 172,9 млн сумов (+6,1% или 10 млн сумов);

— от 172,9 млн сумов (+6,1% или 10 млн сумов); Niva Legend — от 162,9 млн сумов (+6,5% или 10 млн сумов);

— от 162,9 млн сумов (+6,5% или 10 млн сумов); Niva Travel — от 214,9 млн сумов (+4,8% или 10 млн сумов);

В сентябре 2021 года на предприятии ADM Jizzakh была начата серийная сборка автомобилей Lada. Первыми моделями, произведёнными методом крупноузловой сборки (SKD), стали Lada Vesta SW и Lada Xray. Официальным импортёром Lada в Узбекистане является компания Roodell. В 2020 году через дилерскую сеть компании было продано более 5000 автомобилей Lada.