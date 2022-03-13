Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на полях второго Дипломатического форума в Анталии (Турция) прокомментировал ситуацию в Украине.

«Мы очень обеспокоены, — ответил министр на вопрос корреспондента канала ANews. — Мы можем много говорить об этом. Но, как и многие люди в мире, мы хотим прекращения насилия и решения всех проблем политико-дипломатическими средствами».

Глава МИД Узбекистана на форуме выступил на сессии «Афганистан: Как справляться с новыми реалиями», где заявил, что устойчивое развитие возможно только при более широком сотрудничестве и расширении связей, сообщает Star.com.tr.

По словам Абдулазиза Камилова, Узбекистан стремится к тому, чтобы сделать страны Центральной и Южной Азии более связанными по примеру Турции, добившейся успеха в строительстве мостов между Азией и Европой благодаря своему географическому положению. Он выразил уверенность, что Узбекистан сыграет аналогичную роль благодаря своей географии.

Абдулазиз Камилов с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки. Фото: Christopher Anzalone / Twitter.

Главная задача на сегодня в Афганистане — не допустить гуманитарных кризисов, подчеркнул Абдулазиз Камилов.

«Пора сосредоточиться на сегодняшних реалиях. Главная проблема сегодня — не допустить гуманитарных кризисов. Мы как сосед работаем со всеми региональными игроками над улучшением связанности и экономических отношений с Афганистаном», — сказал он.

В конце февраля пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что узбекская сторона «занимает взвешенную, нейтральную позицию» по вопросу военных действий, осуществляемых Россией на территории Украины.

Посол Украины в Ташкенте Николай Дорошенко на днях поблагодарил Узбекистан за отправку в его страну 28 тонн гуманитарной помощи.