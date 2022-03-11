Бешарыкский районный суд по уголовным делам вынес приговоры в отношении бывшего первого заместителя хокима города Коканда Ферганской области Абдухалилжона Нурматова и экс-заместителя начальника отдела финансов в Кокандском региональном железнодорожном узле О. Мамажанова.

В августе сообщалось, что эти должностные лица «вступили в преступный сговор и потребовали у предпринимателя 180 тысяч долларов за победу на аукционе по зданиям и сооружениям на площади 2,5 га». Правоохранительные органы провели задержание при получении 10 тысяч долларов.

По данным УзА, суд приговорил Абдухалилжона Нурматова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, О. Мамажанова — к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.