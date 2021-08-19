Первый заместитель хокима города Коканд Ферганской области А. Н. задержан, сообщил Xabar.uz со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Судя по инициалам и должности, речь идёт о первом заместителем хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — начальнике отдела по экономическим вопросам и сокращению бедности Абдухалилжоне Нурматове.

По данным издания, его задержали вместе с заместителем начальника отдела финансов в Кокандском региональном железнодорожном узле О. М.

Сообщается, что должностные лица «вступили в преступный сговор и потребовали у предпринимателя 180 тысяч долларов за победу на аукционе по зданиям и сооружениям на площади 2,5 га».

Правоохранительные органы провели задержании при получении 10 тысяч долларов.

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и покушения на дачу взятки. Они заключены под стражу. Ведётся следствие.

«Газете.uz» пока не удалось получить комментарий в Генеральной прокуратуре.