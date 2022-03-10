Комитет национальной безопасности Казахстана раскрыл детали уголовного дела в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и других лиц, подозреваемых в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий.

По данным ведомства, в ходе следствия в действиях Карима Масимова установлены «многочисленные признаки коррупционных деяний».





В частности, «задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов».

Комитет расследует факт получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 млн долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Эти средства возвращены из Гонконга в Национальный банк Казахстана.





Кроме того, начато расследование по факту «получения» Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге (почти $5 млн) от одной из бизнес-структур.

«После задержания Масимова, в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты 17,2 млн. долларов США наличными, а также многочисленные предметы роскоши — элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое. Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса», — говорится в сообщении.





КНБ арестовал имущество подозреваемого — две элитные квартиры в Нур-Султан, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.





«У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн. долларов США. Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках», — отметили в комитете.

56-летний Карим Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года до 6 января 2022 года. Он был отправлен в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся в Казахстане. До назначения на пост председателя КНБ Масимов в разные годы был премьер-министром Казахстана, руководителем администрации президента, помощником президента.