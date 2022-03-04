4 марта накопительный пункт вблизи КПП «Корчова» на украинско-польской границе, где размещены иностранные граждане, в том числе граждане Узбекистана, посетил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Как говорится в сообщении, Анджей Дуда подошёл к дипломатам посольства Узбекистана в Польше и с благодарностью пожал им руки.

«Вы делаете важное и благородное дело не только для граждан своей страны. Смотря на вас, дипломаты из других стран и волонтёры воодушевляются вашей деятельностью. Меня информировали, что узбекские власти первые начали эвакуировать своих граждан, и я воспринимаю этот шаг как первостепенное внимание и отеческую заботу узбекских властей в отношении своих граждан», — цитирует его представитель МИДа.

«Совсем недавно мы тоже были в подобной ситуации и также переживали за своих граждан и граждан стран Европы, которые покидали соседнюю с вами страну (Афганистан — ред.). Эту сложную для нас операцию по их эвакуации мы смогли осуществить только при активной поддержке вашей страны. Мы это помним», — сказал Анджей Дуда.

Он также побеседовал с гражданами Узбекистана, выразил им слова поддержки и распорядился оказывать им необходимую помощь, сообщил Юсуп Кабулжанов.

Ранее мы писали, что к утру 4 марта 11 авиарейсами из Украины через Польшу в Узбекистан было эвакуировано 2579 человек. Эвакуация продолжается. Посольство Узбекистана в Киеве заявило: «Заверяем, что все граждане будут возвращены в страну».