2 марта в Узбекистане был подтверждён 91 случай коронавируса, что на 4 случая меньше, чем в предыдущий день — 95 — и самый низкий показатель с 4 января.

Кроме того, зарегистрировано 10 случаев пневмонии (днём ранее — 11), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Ташкенте был выявлен 51 случай коронавируса (днём ранее — 57), в Ташкентской области выявляемость снизилась до 9 случаев (13), в других регионах она не превышает 5 случаев.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 236,6 тысячи.

В течение дня не было отмечено ни одного случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1637.