Для пресечения информационных атак против России Вооружённые силы России вечером 1 марта нанесли удар по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесён удар высокоточным оружием в городе Киев. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено», — заявил он.





По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате удара по Киевской телебашне погибли 5 человек, ещё 5 получили ранения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по предварительной информации, в телебашню попали две ракеты. Погибшие, по его словам, проходили по тротуару мимо телебашни.

В результате удара была повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне. Позже в Госспецсвязи сообщили, что трансляцию части телеканалов в регионах удалось восстановить.

Житомир

Поздним вечером 1 марта в Житомире под авиаудар попали 10 частных жилых домов, 3 из них загорелись, сообщила ГСЧС. К утру 2 марта была подтверждена смерть 2 человек, ранения получили 16.





Харьков

Утром 2 марта в Харькове произошёл ракетный удар по зданию Службы безопасности Украины в Харьковской области, Главного управления Национальной полиции и зданию Харьковского национального университета имени Каразина, сообщила ГСЧС. В результате удара начался пожар. По предварительным данным, пострадали три человека.





Накануне ракетному обстрелу подвергся центр Харькова — Площадь свободы и здание областной администрации, пострадали и жилые дома. По последним данным, опубликованным главой администрации региона Олегом Синегубовым, погибли 7 человек, пострадали 24 человека, среди них — ребёнок. Кроме того, в этот же день в результате авиаудара по проспекту Новобаварский полностью уничтожена многоэтажка, многие люди остаются под завалами. Число жертв устанавливается.