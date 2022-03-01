Утром 1 марта российские военные произвели ракетный обстрел Площади свободы и здания Харьковской областной государственной администрации, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, опубликовав видео.





По предварительной информации, есть попадание в здание администрации, оперного театра, филармонии и части жилого массива (преимущественно 4−5-этажные жилые дома), говорится в сообщении.

При обстреле шесть человек получили ранения, среди них — один ребёнок. Число погибших уточняется, говорится в сообщении.





Накануне обстрелу из тяжёлого артиллерийского орудия подверглись спальные районы Харькова, второго по численности города Украины. Погибли 11 человек, более 30 получили ранения.