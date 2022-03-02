Здание служебной резиденции президента Казахстана в Алматы будет снесено, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. По его словам, такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Во время январских беспорядков в городе здание было подожжено и разрушено. На месте резиденции планируется разбить сквер, написал Берик Уали в Facebook.

Как уточняет издание Tengrinews.kz, здание было сдано в эксплуатацию в 1995 году. На 2022 год была запланирована реконструкция его фасада.

В начале января в Казахстане начались протесты, которые быстро переросли в беспорядки. Особенно пострадал Алматы, где было захвачено здание акимата города и подожжена расположенная рядом резиденция президента.