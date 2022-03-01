Компания «АвтоВАЗ» с 1 марта резко повысила цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 15%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обновленный прайс-лист производителя.

Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 685 тысяч рублей (+14%, около $6766 по курсу 101,23 рублей за доллар), Vesta — 1 миллион 33 тысячи рублей (+20%, $10204), Largus универсал — 1 миллион 77 тысяч рублей (+30%, $10639), Xray — 1 миллион 10 тысяч рублей (+22%, $9977), Niva Legend — 777 тысяч рублей (+9%, $7675), Niva Travel — 1 миллион 4 тысячи рублей (+14%, $9918).

По данным издания, это второе повышение цен отечественной марки за год. Ранее рост ценников, как правило, не превышал 1−3%.

В конце февраля сразу восемь брендов подняли цены на свои автомобили в России, подсчитало Autonews. Причина скачка цен — колебания курса рубля на фоне начала «военной спецоперации» на Украине и санкции западных стран против РФ. Последнее подорожание затронуло Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti, Opel, Peugeot, Renault и Mercedes-Benz. Также несколько концернов приостановили поставки в Россию из-за логистических проблем и санкционных рисков, среди них General Motors и Volkswagen.

Как сообщили «Газете.uz» в Lada Uzbekistan, цены на автомобили тоже поднялись. Например, если Lada Vesta SW стоила около 157 млн сумов, то теперь 160,9 млн сумов. «В целом рост цен на модели составил около 2−3 млн сумов, максимум 5 млн сумов», — заявили «Газете.uz» в компании.

Согласно актуальной информации на сайте Lada Uzbekistan, стоимость модели Vesta начинается от 160,9 млн сумов, XRAY Cross — от 171,9 млн сумов, Largus — от 162,9 млн сумов, Niva Legend — от 152,9 млн сумов, Niva Travel — от 204,9 млн сумов.

Напомним, в сентябре 2021 года на предприятии ADM Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак» начата серийная сборка автомобилей LADA. Первыми моделями, произведёнными методом крупноузловой сборки (SKD), стали LADA Vesta SW и LADA XRAY. Официальным импортёром автомобилей LADA в Узбекистане является Roodell. В 2020 году через дилерскую сеть компании было продано более 5000 автомобилей LADA.