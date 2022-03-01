Центральный банк Узбекистана в понедельник установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта.





Согласно данным регулятора, курс сума к рублю укрепился на 16,5% — до 108,6 сума за рубль. Казахстанский тенге подешевел к суму на 6,9% — до 21,96 сума за тенге.

С начала года курс сума по отношению к рублю увеличился на 26,1% (c 147,07 сума до 108,6 сума), а к тенге — на 11,7%.

Резкое падение валют России и Казахстана связано с введением санкций Евросоюза, США и других западных стран в отношении РФ из-за военного вторжения в Украину.

Источник: РБК.

Введение жестких санкций против Банка России и крупнейших российских банков обрушило курс рубля. Доллар подорожал до рекордных 109,185 рубля, пишет РБК.

Российский Центробанк принял ряд мер по стабилизации курса рубля — запуск валютных интервенций и резкое повышение ключевой ставки до 20% годовых. Параллельно с этим Министерство финансов объявило, что обяжет экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке.