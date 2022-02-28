Переговоры между делегациями России и Украины, время и место которых несколько раз переносили, начались сегодня, 28 февраля, в Гомельской области Беларуси на берегу Припяти, в районе белорусско-украинской границы, сообщили УНИАН и БелТА.

Ключевой вопрос переговоров, как уточнили в Офисе президента Украины, — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В состав делегации от Украины вошли министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Андрей Костин, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и депутат Рустем Умеров.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский. В нее также вошли заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, посол России в Беларуси Борис Грызлов и депутат Леонид Слуцкий.