Что такое мошеннические, или мусорные, журналы?

Экономисты говорят: есть спрос, будет и предложение. Требование чиновников от науки и образования, чтобы все учёные, преподаватели и докторанты непременно публиковались в журналах Scopus, Web of Science или в журналах с высоким импакт-фактором (IF) — а иначе не видать учёной степени, звания, должности, прохождения аттестации — привело к тому, что публикации в вышеназванных базах данных стали заветной звездой, которой нужно добиться — любыми путями, праведными и неправедными.

Опубликоваться в журналах Scopus или Web of Science очень непросто. Причина — высокий уровень требований, предъявляемых к статьям. Если журнал к тому же платный, то нужно заплатить значительную сумму — от одной до несколько тысяч долларов; чем именитее журнал, тем больше сумма.

Но даже в случае бесплатных журналов пройти через горнило рецензентов (зачастую анонимных) очень сложно.

Возьмём российский журнал «Вопросы философии». И в советский период никто из узбекистанских философов в нём не смог опубликоваться, за исключением юбилейного номера, посвящённого 50-летию образования СССР, составленного из публикаций местных авторов, когда в Ташкент на помощь прилетела бригада московских философов. И за годы независимости там ещё не выходили статьи философов из Узбекистана. А ведь это журнал, который знают все философы старшего поколения. Я уже не говорю о зарубежных журналах.

Причина одна — недостаточный уровень статей наших философов. То же самое можно сказать и о других топовых российских журналах — «Вопросы истории», «Социологические исследования» и др.

Трудности с публикациями в журналах Scopus привели к тому, что появились дельцы, которые стали предлагать помощь за плату. Сегодня в интернете можно найти множество предложений опубликоваться в журналах Scopus или Web of Sciences.

Надо только дать свою статью и заплатить. Её отредактируют, причешут под стандарты, снабдят зарубежным ссылочным аппаратом, переведут. На некоторых сервисах достаточно задать тему. Есть целые биржи по написанию статей и диссертаций с расценками и свободными местами на ближайшие месяцы. Есть такие предложения и в узбекском сегменте Интернета.

Чтобы снизить свои затраты, автор находит соавторов и делит оплату на число участников. Ну и, в конечном счёте, а студенты на что?

Однако такой путь затратный, т. к. помимо платы за качественно подготовленную статью надо платить и в сам брендовый журнал. И встал вопрос: как сделать так, чтобы плата была символической и при этом иметь публикацию в международном журнале (в идеале — в журналах Scopus или Web of Sciences). Итак, потребность сформулирована. А значит, найдётся и решение.

И оно нашлось: на рынке научных публикаций появились дельцы, предлагающие свои услуги для публикации в таких журналах. Они и не подозревали, что Узбекистан окажется для них золотой жилой, настоящим Эльдорадо. Тысячи (!) узбекистанских учёных и докторантов оказались вовлечены в процесс публикаций в «журналах Scopus» или в «международных журналах с высоким импакт-фактором», являющийся жульничеством.

Организаторами этого лохотрона стали мошенники разных мастей, а участниками — докторанты, учёные со степенями и званиями, заведующие кафедрами, деканы, руководители научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений.

И самое интересное — об этом осведомлены и Минвуз, и Академия наук, и Мининноваций, и ВАК. По крайней мере, в Национальном докладе по науке и инновациям Республики Узбекистан за 2017−2021 годы отмечается (с. 135): «Проблема публикации статей в сомнительных журналах характерна как для столичных, так и для областных научных и образовательных учреждений. Данный факт свидетельствует о низкой осведомлённости институтов данного направления о средствах и механизмах организации работы с рекомендованными издательствами».

Указываются сомнительные журналы, в которых публикуются учёные Узбекистана: Journal of Critical Reviews, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, International Journal of Scientific and Technology Research, International Journal of Advanced Science and Technology, Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology. В них опубликовано 1176 публикаций узбекских авторов, и все они исключены из базы Scopus в 2020 году за недобросовестность.

Мошеннические журналы делятся на три типа: 1) хищнические (predatory); 2) ложные (fake) и 3) похищенные (hijaked).

Хищнические журналы обещают публикацию за 1−2 месяца (а порой и раньше — есть случаи, когда статья выходит на 4-й или 5-й день); статьи, как правило, не рецензируются (хотя на своих сайтах журналы анонсируют себя в качестве рецензируемых) и принимаются в плохо сделанном переводе. Каковы признаки хищнического журнала?

Всеядность. Журнал принимает статьи по всему спектру научных дисциплин — от лингвистики и педагогики до стоматологии и атомной энергетики. Количество статей — от нескольких десятков до нескольких сотен в одном номере. Строгих требований нет. Ни одна редколлегия не способна оценить качество подаваемых материалов по такому широкому спектру. Но в задачи хищнического журнала подобная оценка и не входит. Главное — получить деньги, а качество статьи и её перевода не имеют значения. Оплату нужно произвести сразу после уведомления о принятии статьи к публикации (даже не после публикации). В связи с всеядностью хищнические журналы имеют малопонятные наукообразные названия, например, Journal of Research & Development.

Пафосный статус. Эти журналы часто именуют себя международными, европейскими или американскими. Например, International Journal of Progressive Sciences and Technologies. Термин «международный» здесь используется как приманка.

Слишком быстрое принятие статьи к публикации. Это означает, что статья публикуется без отправки на рецензии, которые в стандартном научном журнале занимают несколько месяцев.

Формальное рецензирование или отсутствие такового. Даже если есть институт рецензирования, рецензии делаются формально, без углубленного ознакомления с содержанием статьи, чуть ли не под копирку. Иногда, чтобы соблюсти лицо, журнал просит вместе со статьей прислать и готовую рецензию, что, конечно, для автора не составляет труда. «Мало ли в Бразилии донов Педров!».

Формальная или ложная редколлегия. Многие преподаватели вузов и сотрудники НИИ сегодня получают по электронной почте приглашение стать членом редколлегии научного журнала за их вклад в развитие науки. Такие «персональные» приглашения являются массовой рассылкой. Конечно, новоявленные члены «редколлегий» таких «международных» журналов получают красивые PDF-«сертификаты» о своём членстве, что повышает их значимость разве что только в собственных глазах.

Электронная рассылка с предложением быть включённым в состав редколлегии журнала.

Отсутствие детальной информации о членах редколлегии.

Несоответствие публикуемых материалов названию журнала. Журнал, например, медицинский, а статьи в нем по археологии или экономике.

Уведомление о том, что оплату надо сразу произвести после решения о принятии статьи к публикации.

Небольшой размер оплаты, что позволяет осуществлять массовое рекрутирование авторов. Здесь прибыль образуется за счёт большего количества статей.

Публикация низкокачественных материалов, с плохим переводом, использованием плагиата и маленьким ссылочным аппаратом.

Отсутствие фиксированного объёма журнала. Один номер журнала может состоять из 3-х статей, а другой — из 50. Иногда объём становится непомерным — до 100 и более статей в одном номере.

Электронная рассылка с предложением опубликоваться.

Использование для импакт-фактора (рейтинга) журнала значения от запятнавших себя недобросовестных рейтинговых организаций.

Рекламный характер сайта журнала.

Ложные журналы дают вымышленную информацию об индексации в международных базах данных, импакт-факторе, членах редколлегии, адресах и т. д. Они пишут о своём включении в базы данных Scopus и Web of Science, хотя они там отсутствуют. В ряде ложных журналов указываются ФИО члена редколлегии и страна, однако не указываются университет и кафедра, в результате непонятно, существует ли такой человек или нет.

Иногда ложные журналы включают в свою редколлегию известных учёных без их согласия. Как правило, журнал присваивает себе ложный (непомерно высокий импакт-фактор). Зачастую указывается ложная регистрация журнала в США или Европе, а на самом деле вся «механика» осуществляется в какой-либо из азиатских или африканских стран.

Примером ложного журнала является ещё существовавший до прошлого года журнал Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, выпускавшийся совместно с Министерством высшего и среднего специального образования РУз «Мир Центральной Азии» (The World of Central Asia). На настоящем сайте НУУз нет информации об этом журнале, а вот на старом сайте университета она есть. В ней указывается: «Научный журнал „TheWorldCentralAsia“ (даже в названии 4 ошибки, вместоThe World of Central Asia — прим. автора) включен в БД Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI), которая составляет одну из центральных коллекций (Core Collection) Web of Science, а также индексируется в Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science».

Это ложь. Ни в одной из этих баз данных журнал не числится и не числился. Указана куча иностранных фамилий в качестве членов редколлегии, но не указаны ни университеты, где они работают, ни учёные степени, ни контакты. За весь 2019 год вышло только два номера журнала (сентябрь и ноябрь), а за 2020 год — один (февраль), хотя на сайте указано, что журнал выходит 4 раза в год. Но самое интересное, что при попытке открыть номера, выскакивает сообщение «Not found». Указан Телеграм-канал https://t.me/uzmuxabarlari, но этот канал посвящён журналу «ЎзМУ хабарлари» и там нет ни слова о «The World of Central Asia».

Краденые журналы, или, как их ещё называют, журналы-клоны, — вид кибермошенничества, когда некто копирует название издания и его ISSN, тем самым обманывая потенциального клиента. Публикация, как правило, проходит без рецензии, за плату.

На сегодняшний день известно о сотнях похищенных журналов. Эти издания очень быстро регистрируются. Затраты на создание интернет-страницы минимальны; такие журналы обнаруживаются, когда целый ряд клиентов оказываются обманутыми.

Одним из индикаторов хищнических, ложных и краденых журналов являются красочные сертификаты об опубликованных статьях или членстве в редколлегии журнала. Журнала может и не быть, статья, может, и не публиковалась, но электронный сертификат дадут без проблем. Всё, что вы хотите, за ваши деньги. Оборот средств в этом бизнесе на мировом рынке «научных публикаций» точно подсчитать невозможно.

Вот и демонстрируют эти фальшивые сертификаты наши докторанты и педагоги вузов на комиссиях по аттестации.

На кривде в рай?

В прошлом году моя докторантка (кандидат на степень PhD) проходила аттестацию, и её спросили, почему у неё нет публикации в Scopus. Она ответила, что у неё есть публикация в «Вестнике антропологии» Российской Академии наук, на что ей сказали, что это не то (?!), нужен Scopus, или публикация в журнале с импакт-фактором 4 и выше (!) и что все (!) докторанты опубликовали статьи в журналах Scopus или в журналах с высоким импакт-фактором, кроме неё.

Что не так? «Вестник антропологии» — уважаемый в научной среде журнал; статья лежала в редакции полгода, прежде чем была опубликована. Докторантка, правда, не знала, что журнал индексируется в RSCI на платформе Web of Science.

Когда она спросила, можно ли ознакомиться с этими журналами, ей показали кипу оттисков статей и сертификаты от EPRA International Journal of Research & Development, издаваемого в Индии, и рекомендовали этот журнал для публикации. Оплата, по сравнению с известными журналами, небольшая — от 20 долл. (количество авторов — до трёх) до 70 (количество авторов — до 7; если разделить, то получится и вовсе по 10 долл. на брата). Моя докторантка хотела было сдать статью в этот журнал, чтобы к ней не было претензий, но я ей запретил.

Название журнала у меня сразу вызвало сомнение. Сфера журнала не математика, физика, история или филология и даже не общественные, технические или естественные науки, а непонятные «Research & Development».

Дальше — больше: указанный на сайте EPRA International Journal of Research & Development импакт-фактор (ИФ, численный показатель цитируемости статей, опубликованных в данном научном журнале) — 8,13, то есть, он попадает в 5% лучших журналов мира!

Устоять перед таким импакт-фактором невозможно. Это мощный аргумент в пользу аттестации, получения надбавок и т. д. С публикациями в журнале с таким импакт-фактором можно смело подавать на вакансии в Гарвард, Стэнфорд. И я не шучу. С руками и ногами возьмут. Но что-то наши преподаватели не спешат подавать в именитые университеты. И не напрасно.

Что не так с импакт-фактором в 8,13 баллов? В среднем по миру импакт-фактор рецензируемых в международных базах данных журналов колеблется около 1,5.

Анализ данных показывает, что «число журналов с относительно невысоким значением IF (от 0,01 до 0,3) составляет примерно 25% от общего количества издаваемых научных журналов. […] Значения IF для большинства журналов (около 50% от общего числа) в области естественных наук лежат в пределах от 0,3 до 3,0. Примерно 20% журналов имеют более высокие значения IF в пределах от 3,0 до 7,0 и только около 5% журналов характеризуются очень высоким импакт-фактором (свыше 7,0)».

В этом смысле меня поражают члены комиссий, которые требуют, чтобы докторанты свои статьи публиковали в журналах с импакт-фактором 4 и выше. С таким же успехом можно от перворазрядника требовать олимпийские медали, why not?

Я решил проверить журнал. В списках Scopus, Web of Science и Scimago Journal Ranking (аналитическая платформа, предоставляющая информацию о журналах по различным критериям на базе Scopus) он не числится. Очень странно, что с таким высоким импакт-фактором журнал не входит в обозначенные базы данных.

На странице самого журнала и общем сайте EPRA Journals, куда входит журнал, его импакт-фактор почему-то разный:

Год

Источник IF

Страница журнала

Сайт

EPRA Journals

2021

SJIF Impact Factor

8,047

8,013

2020

SJIF Impact Factor

7,032

7,001

2019

SJIF Impact Factor

5,614

6,260

2019

ISI I.F Value

1,188

1,241

2018

SJIF Impact Factor

5,148

6,093

2017

SJIF Impact Factor

4,924

5,705

2016

SJIF Impact Factor

3,967

4,144

2015

SJIF Impact Factor

3,395

3,476



Табл. 1. Сравнение показателей импакт-фактора журнала EPRA International Journal of Research & Development за 2015−2021 годы на основании информации на сайтах журнала и его издательства.

Во-первых, как может быть, что на одном и том же сайте даются разные значения ИФ для EPRA International Journal of Research & Development?

Во-вторых, 5,148 и 6,093 или 4,924и 5,705 — это большая или маленькая разница? Большая. Не случайно значения ИФ дают в тысячных долях. Для абсолютного большинства обработанных в ISI 4623 журналов значение ИФ в 2013 году не превысило 0,7, причём минимальное значение этого параметра оказалось равным 0,001. А для 119 российских журналов, входящих в число 4623, среднее значение — 0,268, при разбросе от 2,862 до 0,009.

В-третьих, как в год создания (2015) журнал получил ИФ 3,395/3,476? Первые номера, состоящие из 3−5 статей, вышли весной 2016 г., а журнал уже имеет ИФ, да ещё такой крутой? Многие именитые журналы со стажем выпуска в десятки лет не имеют такого.

Если учесть, что ИФ — это численный показатель цитируемости статей, опубликованных в данном научном журнале, исчисляемый, как правило, за 3 года, то получается, что журнал ещё не вышел выйти, а на него ссылаются больше, чем на многолетние журналы. Это даже не ребёнок-вундеркинд, для этого надо хотя бы родиться и прожить несколько лет. А здесь — ещё до родов у неродившегося ребёнка мудрость старца!

В-четвёртых, почему SJIF Impact Factor даёт значение ИФ в 2019 году 6,260, а ISI I.F. Value в том же году — 1,241? И как за несколько лет существования малоизвестный журнал сделал такой невероятный скачок — 8,047.

Относительно ISI I.F.: непонятно, о какой организации идет речь. ISI как Institute for Scientific Information, предоставлявший различные статданные, в том числе и по импакт-фактору, в качестве самостоятельной организации уже давно не существует, а поиск «EPRA International Journal of Research & Development» в ISI Impact Factor (преемник ISI) даёт ответ «не найдено». А вообще, разные организации с аббревиатурой ISI, предоставляют ложные импакт-факторы.

Что касается SJIF Impact Factor, то это также мошенническая организация. На её сайте можно прочитать: «Закажи оценку SJIF и улучши международную позицию своего журнала» («Order SJIF Evaluation on Request and improve your Journal international position now!»). Имеется в виду оценка импакт-фактора. И за это надо заплатить всего лишь 50 долл. Вот вам и истоки высоких оценок EPRA International Journal of Research & Development.

В добавление отмечу, что на форуме учёных, расположенном на научной платформе www.editage.com, все участники высказались о том, что значения SJIF Impact Factor не заслуживают доверия (в отличие от Thomson Reuters' JCR Impact Factor), а некоторые учёные, отдавшие свои статьи в журналы, использующие значения импакт-фактора от SJIF Impact Factor, отзывают их сейчас, узнав о репутации этих значений.

Я обратился к индийским коллегам. На мой вопрос о статусе журнала они ответили, что это мошеннический журнал. В University Grants Commission (UGC) при Министерстве развития человеческих ресурсов (Ministry of Human Resource Development), в чьём ведении находятся вопросы образования в Индии и на сайте которой опубликован список всех научных журналов страны, журнал с таким названием отсутствует.

Он (как и все журналы группы EPRA) также входит в знаменитый список хищнических журналов Джеффри Билла, библиотекаря, библиотековеда и профессора Университета штата Колорадо в Денвере. Д. Билл является автором термина «хищнический журнал» (а также «хищническое издательство» и «хищническая конференция») и составил список таких журналов, который постоянно пополнялся с 2013 по 2016 гг.

Д. Билл разворошил осиное гнездо и задел финансовые интересы определённых структур, и ему стали угрожать. В 2017 году список был удалён с сайта университета вместе со страничкой Д. Билла из-за угроз в его адрес.

Но эти списки по-прежнему рассматриваются крупнейшими мировыми реферативными научными базами данных, в том числе, Scopus и Web of Science, в качестве основы при принятии ими решения об удалении того или иного псевдонаучного журнала из своей базы. И согласно критериям международного Комитета издательской этики журналы группы EPRA Journals, вероятно, относятся к так называемым продажным журналам.

Я спросил индийских коллег насчёт высокого импакт-фактора. Ответ: он вымышленный, какой захотят, такой и пишут.

Я стал ещё более внимательно изучать страничку журнала. Первые номера (весна 2016 г.), состоят из 3−5 статей, что весьма мало для научного журнала, но к концу года их количество составило 20−22, что уже превышает среднюю норму.

Сам по себе этот скачок трудно поддаётся объяснению. Новый, никому не известный журнал, который еле набирал 3 статьи в номер, и вдруг статьи идут косяком. В 2017—2018 годах количество статей также сильно варьирует. В 2017 году то 22 статьи в номере, то всего 5, то 10, то 8, то вдруг 31 (!); в 2018 году — от 2 статей в февральском номере до 32 в декабрьском. Ситуация стала меняться в 2019 году: от 18 статей в номере до 62 (!). И в этом же году появились первые статьи узбекских авторов (до этого основные авторы — индийцы, пакистанцы и африканцы). В первых номерах количество небольшое — от одного до трёх человек, но в декабрьском номере узбекских авторов стало 11 из 31 (или 35% от общего количества).

В 2020 году количество наших авторов от 22 до 136 в одном номере.



Общее количество статей Количество статей узбекских авторов % Dec 2020 Vol. 5, № 12 59 23 38,9 Nov 2020 Vol. 5, №11 136 42 30,8 Sept 2020 Vol. 5, №9 92 55 59,7 Jul 2020 Vol. 5, №7 56 31 55,3 Jun 2020 Vol. 5, №6 74 65 87,8 May 2020 Vol. 5, №5 134 98 73,1 Apr 2020 Vol. 5, №4 92 51 55,4 Mar 2020 Vol. 5, №3 169 136 80,4 Feb 2020 Vol. 5, №2 107 87 81,3 Jan 2020 Vol. 5, №1 47 22 46,8

Итого, более 80% авторов индийского журнала из Узбекистана. Это индийский журнал или узбекский?

Из-за того, что огромное количество узбекских авторов готовы платить, журнал раздулся до неприличных размеров. Он уже забыл времена (всего лишь два года назад), когда он с трудом набирал 3 или 5 статей в номер. Видели ли вы где-нибудь научный «международный» (в шапке же значится «international») журнал, содержащий 169 статей в одном номере? Но почему бы и нет, если такое количество желающих опубликоваться в журнале и заплатить за это. И все они из Узбекистана.

Такая же ситуация наблюдается в другом журнале группы EPRA Journals — EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, который ничем не отличается от предыдущего. И снова, в 2021 году, в июньским номере из 107 статей — 43 статьи узбекских ученых, в майском номере из 127 статей — 77 из Узбекистана, в апрельском — 43 из 94, в мартовском — 19 из 50, в январском — 24 из 73. И так далее.

Если мы сравним импакт-факторы EPRA International Journal of Research & Development и EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, опубликованных на их страницах, то обнаружится, что они абсолютно одинаковы, вплоть до тысячных долей.

Год

Источник IF

EPRA International Journal of Research & Development

EPRA International Journal of Multidisciplinary Research

2021

SJIF IF

8,047

8,047

2020

SJIF IF

7,032

7,032

2019

SJIF IF

5,614

5,614

2019

ISI I.F Value

1,188

1,188

2018

SJIF IF

5,148

5,148

2017

SJIF IF

4,924

4,924

2016

SJIF IF

3,967

3,967

2015

SJIF IF

3,395

3,395



Как возможно, чтобы два разных журнала на протяжении всего периода их существования имели одинаковые показатели ИФ, вплоть до тысячных долей? Если учесть, что ИФ каждого журнала постоянно меняется в зависимости от количества цитирований статей данного журнала, что невозможно предугадать, то подобное совпадение равно чуду. Или тому обстоятельству, что эти значения пишет один и тот же человек, основываясь вовсе не на статистике цитирований, а потому, что он так захотел.

Ещё один журнал группы EPRA — EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues. И здесь только в февральском номере 2021 года из 11 статей 10 из Узбекистана, в мартовском — 2 из 3, в апрельском — 3 из 4, в майском — 2 из 2, в июньском — 3 из 4, в июльском — 3 из 3. В декабрьском номере (2020 г.) весь номер из статей узбекских авторов, в ноябрьском — из 10 статей 9 из Узбекистана и так далее.

EPRA Journals «в шоколаде» благодаря авторам из Узбекистана. Их рекламируют в Телеграм-каналах: на SCIENCE OF WORLD ilmiy kanal (https://t.me/scienceofworldgroup) подписаны 246 подписчика, 177 подписчиков у другого узбекскоязычного Телеграм-канала Web of Science (https://t.me/bilim_tajriba). Неужели организаторы данных каналов не знают, что они тащат узбекских учёных и их деньги в хищнические и фейковые журналы? А может быть, они заодно с мошенниками?

Обратимся к подобному группе EPRA Journals издательству Genius Journals Publishing Group (GJPG) — «издательская группа гениальных журналов», ни много ни мало. На сайте написано, что издательство расположено в Брюсселе (Бельгия). На этом информация об издательстве заканчивается.

Если зайти на сайты любых известных издательств, можно обнаружить детальную структуру сайта: историю, руководство, услуги, магазины, филиалы, партнёров, вакансии, новинки, новости, конкурсы, акции, контакты и т. д. и т. п. На сайте GJPG ничего этого нет, только ссылки на 11 издаваемых журналов. Все журналы издаются с середины 2021 года. Это:

Eurasian Scientific Herald Journal, Impact Factor 8,225

Eurasian Research Bulletin Journal, Impact Factor 7,995

Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching Journal, Impact Factor 7,875

Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, Impact Factor 7,875

Eurasian Journal of History, Geography and Economics, Impact Factor 8,015

Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, Impact Factor 7,892

Eurasian Medical Research Periodical, Impact Factor 8,120

Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics, Impact Factor 7,825

Eurasian Journal of Media and Communications, Impact Factor 7,760

Eurasian Journal of Architectural Design, Impact Factor 7,985

Eurasian Journal of Engineering and Technology, Impact Factor 7,995

Рассмотрим эти журналы поближе.

Во-первых, указанные импакт-факторы журналов (численные показатели цитируемости статей в них) явно вымышленные. Расчёт импакт-фактора основан на трёхлетнем периоде, в то время как все выше указанные журналы существуют менее года. У журналов, существующих десятки лет и насчитывающих сотни/тысячи цитирований, нет таких высоких значений. И кто дал эти значения? Для этого журналы должны были обратиться в авторитетные рейтинговые организации. Но на сайте такой информации нет. Значит, указанные импакт-факторы ложные, вымышленные.

Во-вторых, у всех 11 журналов один и тот же контактный имейл: admin@geniusjournals.org. Если вести переписку со всеми авторами и со всеми рецензентами со всех журналов с одного адреса, то это возможно в одном случае: получил статью — и на вёрстку, без всякой переписки, доработки, рецензирования. Значит, мы имеем дело с мусорным журналом.

В-третьих, у журналов нет адреса. Во всех журналах в качестве контактного адреса указано: European Quarter Schuman Roundabout, 1040 Brussels Belgium. Бельгия, Брюссель, почтовый индекс района, Европейский квартал, Schuman Roundabout (площадь с круговым движением). Я написал своим друзьям в Брюссель с просьбой помочь найти искомое издательство. Их реакция: «Точный адрес, номер дома не указаны».

В-четвёртых, содержание некоторых номеров не соответствует названию журнала, что противоречит требованиям Комитета по издательской этике. Так, в 1-м номере 2021 года Eurasian Journal of Media and Communications («Евразийский журнал по средствам массовой информации и коммуникации») соседствуют следующие статьи: «Цели и перспективы развития ковровой промышленности в Узбекистане», «Диагностические критерии и способы оптимизации лечения предменструального синдрома у девочек подросткового возраста» и «Теоретические основы организации бухгалтерского учёта на фермах». Какое отношение эти темы имеют к СМИ и коммуникациям?

Кто же члены редколлегий этих мошеннических журналов? Большинство составляют преподаватели из Узбекистана. В Eurasian Journal of History, Geography and Economics из 21 членов редколлегии 19 из Узбекистана, в Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching — 15, а в Eurasian Journal of Engineering and Technology все члены редколлегии из Узбекистана. А у Eurasian Journal of Media and Communications и вовсе нет редколлегии, что прямо противоречит требованиям Комитета по издательской этике.

Что касается авторов, здесь также в основном представлена наша республика. Возьмём последние номера Eurasian Scientific Herald: в №2 2021 года из 18 статей — 17 из Узбекистана и одна из Нигерии, в №1 из 16 статей — 15 из Узбекистана и одна из Ирака. В Eurasian Research Bulletin в №4 2022 года все 30 статей из Узбекистана и т. д.

Ещё один журнал, облюбованный нашими авторами — European journal of modern of molecular & clinical medicine («Европейский журнал современной молекулярной и клинической медицины»). Казалось бы, солидное название по серьёзной тематике. Несмотря на заявленный профиль, журнал принимает статьи на все темы — антропонимические (об именах), археологические (о средневековых кувшинах), исторические (о территориальном размежевании Центральной Азии), филологические (об особенностях литературного перевода), педагогические (об обучении иностранным языкам или о профессиональном росте учителей), технические (о сельскохозяйственном оборудовании), экономические (о централизованном характере советской экономики в 1925—1940-е годы, о малом бизнесе), юридические (о правовом регулировании в водных районах), по ИКТ (о роли компьютерных игр в процессе обучения) и т. д. Иначе говоря, всеядный журнал, хищническое издание.

Журнал претендует на статус европейского журнала. Главный редактор С. Yin (США) и ассоциированные редакторы M. Hassain (Великобритания) и A. Singh (Индия). В редакционной коллегии представители Бангладеш, Индии, Италии, Пакистана, Португалии, Судана, Таиланда, Шри-Ланки (по одному человеку от каждой страны) и… 16 представителей из Узбекистана.

Журнал числился в базах Scopus в 2018—2020 годах. За два года журнал опубликовал немыслимое количество статей. Количество статей, только авторов, фамилии которых начинаются на букву «А», больше 1420. А если взять весь алфавит? Это десятки тысяч. Никакая редколлегия не способна отрецензировать такое количество статей. Огромное количество статей с низким научным уровнем и на плохом английском. Вполне естественно, что с марта 2021 г. Scopus исключил журнал из своей базы данных.

А какое отношение имеет проштрафившийся журнал к Узбекистану, за исключением того, что из 27 членов редколлегии — 16 из Узбекистана? Если снова взять статьи, фамилии авторов которых начинаются на букву «А» (больше 1420), то 47% составляют статьи индийских авторов. На втором месте авторы из Узбекистана — 22% (317 статей), и далее — 7,3% (104) из Индонезии, 7% (100) — из Ирака, 6,3% (90) — из Египта, 3,2 (46) из Малайзии, 0,5% (8) — из Нигерии, 0,3% (5) — из Бангладеш, по 2−3 статьи из Эфиопии, Ливии, Судана, Шри-Ланки, Вьетнама и т. д. Почему же журнал именует себя европейским?

Возьмём ещё один журнал — International Journal of Progressive Sciences and Technologies («Международный журнал прогрессивных наук и технологий»). Оставим вопрос о том, что понимается под «прогрессивными» науками. Статьи принимаются почти по 100 дисциплинам — от аэронавтики и геометрии до философии и статистики. Импакт-фактор по ICV (Index Copernicus Value — организация, созданная в Польше) — 80,38 (!!). Достаточно несколько минут погуглить, чтобы понять ярко выраженное критические отношение учёных к этому индексу.

Журнал вроде бы издаётся в Испании, а вот из семи редакторов шесть из Узбекистана. И в редколлегии наших — чёртова дюжина. Практически в каждом номере авторы из Узбекистана. Возьмём любой номер, например, один из последних, Vol. 25, N 1, 2021. В номере 87 статей, из них 37 — из Узбекистана.

Всё это примеры фальшивых, так называемых международных журналов. А вот в Америке, наверное, такие фокусы не пройдут.

Рассмотрим American Journal of Social Science and Education Innovations, издаваемый, как об этом сообщается на его сайте, в Лас-Вегасе. Взглянем на редакционную коллегию. Из 36 членов 27 из Узбекистана. Для разнообразия один член редколлегии из Эфиопии, один — из Танзании, двое — из Нигерии, один — из ОАЭ и один из Румынии. А чтобы не было сомнения, что журнал американский, среди членов редколлегии указан один представитель США — Shashi Kant Tiwari. Берём последний номер. Из 17 статей — 15 из Узбекистана, одна — из Нигерии и одна — из Бангладеш. Ну, типичный американский журнал!

Возьмём Polish Science Journal, издаваемый в Варшаве. Поляки — это не США с их плавильным этническим котлом; если журнал польский, значит — польский. В редколлегии из девяти членов восемь из Узбекистана и один из Польши. В последнем номере 91 статья. Один автор из Молдовы, один из Казахстана, а остальные 89 — одни поляки и польки, только вот фамилии и вузы узбекские. Половина статей на узбекском, другая — на русском. Неужели все учёные Польши, от историков и лингвистов до спортсменов и ветеринаров (журнал охватывает почти все направления науки), владеют узбекским языком?

Ещё один «скопусовский» журнал Philosophical Readings, который облюбовали философы Узбекистана, относится к категории похищенных журналов. Здесь вообще детективная история. Есть действительно уважаемый испанский журнал Philosophical Readings, индексируемый в Scopus с 2015 года (ИФ в 2020 г.: от CiteScore — 0,1; от SJR — 0,100; от SNIP — 0,084; заметьте не 6, 9 или 80), а есть его клон под тем же названием, фальшивый «журнал», где и «публикуются» наши философы.

Дело в том, что при создании журнал Philosophical Readings купил доменное имя philosophicalreadings.org. Спустя некоторое время он решил поменять его и стал публиковаться на сайте https://virgo.unive.it/ojs2. Прознав это, мошенники выкупили прежний домен и стали рассылать от имени журнала (скопусовского) предложения опубликоваться. Цены — 50 долл. за 50 статей; предложение, от которого невозможно отказаться — в самом что ни на есть «скопусковском» журнале.

Ещё один сомнительный журнал — Theoretical and Applied Science, вызывающий вопросы. Выпускается на английском и русском языках. Однако на обложке журнала русский вариант названия представлен так: «Teoretičeskaâ i prikladnaâ nauka». На сайте журнала указано, что он зарегистрирован во Франции, а его учредителем является International Academy of Theoretical & Applied Sciences (Publishers International Linking Association, USA). На страницах самого журнала под названием читаем: «Филадельфия США». Контактное лицо Виктория (без фамилии), телефон с кодом Алматы. Главный редактор А. Шевцов находится в г. Таразе (Казахстан). Деньги посылать на личный счёт главного редактора (не журнала).

На сайте Advanced Science Index, оценивающего рейтинги журнала, отмечено, что номер регистрации журнала (ISSN) не верный. На сайте elibrary.ru указывается, что у журнала нет импакт-фактора ни от JSR, ни от РИНЦ. Сам же журнал указывает на своём сайте импакт-фактор 0,360 (от IF OAJI из США) 0,564 (от GIF из Австралии) 1,582 (от ISI из Арабских Эмиратов), 3,939 от РИНЦ (но РИНЦ не даёт никакого рейтинга этому журналу) и… 9,035 (от IF ESJI из Казахстана). Кто бы сомневался.

Из 37 членов редколлегии — 16 из Узбекистана. В №12 2021 года из 157 статей одна из Грузии, три из Индонезии, 15 из России и 138 (!) из Узбекистана. В 13 из 15 российских статей везде фигурирует автор с одной и тоже фамилией (Г. Волкова), а в 11 — она же и ещё один автор (А. Благородов). И это всё в одном номере. В №11 эти же соавторы (вместе с другими) написали 10 статей. В этом же номере из 147 статей — 127 из Узбекистана. В номере №10 11 статей из России (те же соавторы), одна — из Индонезии, одна — из Саудовской Аравии и 111 из Узбекистана. И так далее. Резюме: журнал зарегистрирован во Франции, учредитель — американская организация, контактное лицо — из Алматы, деньги за статью пересылать в г. Тараз, более 90% авторов — из Узбекистана.

Ещё один примечательный журнал — всеядный журнал British View («Британский взгляд»), публикующий статьи по более чем 60 направлениям, от антропологии и прикладной лингвистике до транспорта и зоологии. На все науки есть британский взгляд! Выпускается в Великобритании. Из 26 членов редколлегии 12 из Узбекистана. Берём новейший номер за 2022 (vol. 7, N 1). В номере всего 2 статьи, и обе из Узбекистана! Взглянем на последний номер за 2021 год (vol. 6, N 1) — 10 статей, и все из Узбекистана. Ну, чисто британский взгляд!

Откроем одну из статей — 4 страницы тезисов, в то время как в нормальном журнале средний объём статьи — от 12 до 17 страниц (в зарубежные журналы тезисы не принимаются). Переводы с принципиальными терминологическими ошибками — и это в британском журнале! Конечно, переводили наши грамотеи, а может и через google-переводчик! Используемая литература — две работы отечественных учёных и две ссылки на речи президента страны. По требованиям Scopus количество цитируемых и упоминаемых в статье источников должно быть не менее 20, значительная часть должна быть ссылками на зарубежные источники. Так что такие тезисы в британском университете даже в сборник студенческих работ не пропустили бы.

К сомнительным «международным» журналам можно также отнести индонезийский International Journal of Integrated Education, где также значительное количество узбекских представителей в редакционной коллегии и значительное количество узбекских авторов.

И это только малая толика «рейтинговых» журналов, где публикуются наши авторы.

Все рассмотренные журналы дают высокие импакт-факторы — на самом деле, ложные. Вот, согласно, Science Insight, некоторые из организаций, дающих ложные импакт-факторы: Cite Factor, Digital Online Identifier-Database (DOI Indexed Journals Impact Factor/DOIJIF), Global Impact Factor, IndexCopernicus, Institute for Scientific Information (ISI), International Scientific Indexing (ISI), International Scientific Institute (ISI), Journal Impact Factor, Science Impact Factor, Universal Impact Factor и др. Всего таких организаций, выдающих ложные индексы насчитывается около 30.

Вот и получается, на аттестации люди двух слов не могут сказать о своей научной работе, но при этом имеют статьи в журналах Scopus или Web of Sciences, конечно же, в кавычках. А значит, они проходят аттестации, защищаются, получают научные звания, возглавляют кафедры, входят в составы учёных советов, руководят студентами и докторантами, не имея никаких реальных знаний и научных результатов.

Впереди планеты всей

Несколько лет назад лидерство по публикациям в мошеннических журналах занимал Казахстан. Одна из статей, посвящённых данному явлению, даже вышла под названием «Казахстан — мировой лидер по публикациям в „хищных журналах“»

С 2013 по 2017 годы было выявлено 3295 статей и обзоров, опубликованных в журналах, исключенных из базы Scopus, что составляет 32% от общего числа рассмотренных материалов. В этом были уличены 42 университета из 43. У значительного количества университетов, даже таких, как Академия государственного управления при Президенте РК, более 50% публикаций были сделаны в недобросовестных журналах. А в Павлодарском государственном педагогическом университете цифра и вовсе зашкаливала — 89%.

Но нет ничего постоянного в этом мире. Пальму первенства в публикациях в мошеннических журналах перехватил Узбекистан. Что, мы хуже Казахстана? В Интернете гуляет таблица, в которой Узбекистан занимает первое место в мире по публикациям в мошеннических журналах. Мы не будем ориентироваться на неё — вдруг это дело рук наших недоброжелателей. Обратимся к работам отечественных ученых.

В июле 2021 года в журнале «Publications» вышла статья (Bahtiyor Eshchanov, Kobilbek Abduraimov, Mavluda Ibragimova, Ruzumboy Eshchanov), в которой утверждается, что Узбекистан лидирует в списке авторов в журналах, исключённых из базы данных Scopus (в двадцатку таких стран из СНГ также входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина). Авторы подсчитали количество узбекских учёных, которые публиковались за рубежом в период с 2016 по 2019 год. Их вывод на 2018 год: 90% узбекских исследователей публиковались в не заслуживающих доверия международных журналах. Другими словами, в настоящее время в хищнических журналах публикуется 98 статей из 100.

Годом ранее, Б. Кенессов из Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Алматы написал о том, что в 2020 году 60% статей, опубликованных узбекскими учеными, появившиеся в журналах Scopus, больше не индексируются там, что делает Узбекистан мировым лидером в производстве мошеннических статей.

Чем обернётся бумеранг мошенничества?

Что означают публикации в хищнических, фейковых и краденных журналах — одним словом, мошеннических, для страны?

Первое, что мы должны знать: в таких журналах можно опубликовать что угодно, от научных статей до псевдонаучных. Это прямой вред науке Узбекистана, понижение её научного потенциала. Если эти публикации устраивают наши всевозможные комиссии, то нет надобности работать над собой, сидеть в библиотеках, мучиться в творческом поиске.

А это значит, что нет связи между напряжённым научным трудом и признанием учёного — моральным и материальным. Достаточно сдавать статьи в мошеннические журналы (50 долл. за 50 статей, на худой конец по десятке на брата в соавторстве) и всё достижимо — и степень, и звание, и должность, и надбавки, и шогирды, и хурмат, и место в президиумах. В Южной Корее есть термин «муль пакса» — водяной доктор наук, то есть не настоящий ученый. Вот таких муль пакса у нас пруд пруди.

Сколько наших учёных прошли через лохотрон, организуемых мошенниками и недобросовестными издательствами и журналами? Тысячи. Сколько было потрачено бюджетных средств на различного рода надбавки (30%, 60%) за публикации в хищнических, фейковых и краденых журналах? Эти деньги пошли не на повышение качества исследований, не на укрепление имиджа узбекистанских учёных, а совсем наоборот.

Государственные деньги тратятся на то, чтобы поощрять людей, публикующихся в псевдонаучных мошеннических журналах, тем самым поощряя профанацию научной деятельности в Узбекистане и ведя к прямому подрыву нравственных основ представителей научного сообщества. Наше государство об том знает? Понимает ли последствия этой имитации научной деятельности и разрушения морали научно-преподавательского корпуса?

Сегодня по всему миру идёт борьба с такими журналами. В августе 2016 года Федеральная торговая комиссия США предъявила иск к издательствам OMICS Publishing Group, iMedPub и Conference Series по поводу того, что эти компании «обманывали учёных и исследователей относительно сущности своих изданий и скрывали взимание платы за публикацию, которая колебалась от сотен до тысяч долларов». Кроме того, ведомство приняло меры, чтобы ослабить деятельность хищнических издательств.

Scopus ежегодно исключает из своей базы журналы, в чьей деятельности обнаружены признаки мошеннической деятельности. Сегодня их более 300.

Выявляются издательства, издающие продажные журналы, которые не соответствуют требованиям Комитета по публикационной этике, а также публикуются списки таких журналов.

В силу того, что в России и Казахстане публикации в такого рода журналов приобрели массовый характер, в этих странах также ведётся борьба.

Так, в 2020 г. Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований опубликовала доклад «Иностранные хищные журналы в Scopus и WoS: переводной плагиат и российские недобросовестные авторы», в которых эти авторы указаны поимённо. Даётся информация об университетах, чьи преподаватели публикуются в мошеннических журналах.

В Китае запущена государственная программа борьбы с такими журналами под эгидой Министерства науки и технологии. После обнаружения первой статьи автор получает предупреждение, после второй — следуют оргвыводы. Они касаются и университетов, допускающих подобные публикации. В частности, им снижают госфинансирование.

В Казахстане опубликован целый ряд статей, посвящённых участию казахстанских авторов в мошеннических журналах. Выдвинута идея о создании Лиги честных вузов.

Что делать?

Ведётся ли такая борьба в Узбекистане? Нет.

А какова мера ответственности чиновников от науки и высшего образования?

Зная о проблеме и закрывая глаза на массовое участие преподавателей и научных сотрудников Узбекистана, они становятся соучастниками мошенников. Вот так они решают задачу интеграции отечественной науки в международное научное пространство, поставленную руководством страны.

Интеграция, действительно, есть — только не в научное, а в мошенническое, псевдонаучное международное пространство. Подобный трафик публикаций уже определён как вид кибермошенничества.

Что нужно сделать, чтобы наконец приостановить массовый поток публикаций представителей Узбекистана в мошеннических журналах?

Как избавиться от ставшей практически легальной профанации науки?

Во-первых, официально утвердить список Билла в качестве основного списка мошеннических журналов, как это сделано во многих международных базах данных, включая Scopus и Web of Science.

Во-вторых, добавить в него новые журналы, возникшие после того, как список Билла был удалён с сайта Университета Колорадо. Для этого нужно взять все журналы, в которых были опубликованы статьи узбекских учёных за последние 5 лет, проверить на предмет отнесения к хищническим, ложным и краденным журналам, и по результатам расширить список Билла.

В-третьих, необходимо провести инвентаризацию и пересмотреть статусные позиции учёных Узбекистана в связи с их публикациями в мошеннических журналах.

Отменить ранее утверждённые надбавки за статьи в таких журналах. Не учитывать членство в редакционных коллегиях хищнических, ложных и краденных журналах в качестве научных заслуг.

В сильных университетах, заботящихся о своём имидже и рейтинге, обнаружение публикаций в мошеннических журналах означает конец карьеры учёного. По крайней мере, в репутационных университетах ему не найти работы.

Поэтому необходимо рассматривать участие в таких журналах как вред, наносимый репутации учёных Узбекистана, а прибыль, получаемую в результате деятельности таких журналов — как разновидность мошенничества.

Также нужно запретить докторантам, преподавателям и научным сотрудникам указывать «публикации» в таких журналах как научные публикации, а университетам, НИИ, АН, Минвузу, ВАКу и Мининновации запретить зачитывать статьи в данных журналах в качестве научного вклада.

В-четвертых, разработать кодекс научных журналов, учитывающий требования Комитета по публикационной этике. Предусмотреть в бюджетах вузов и НИИ штатное расписание редколлегий журналов с обязательным выделением финансирования для их деятельности.

В-пятых, создать расширенный список международных и национальных баз данных, публикации в журналах которых учитывать при защите диссертаций, прохождении аттестаций, выделения надбавок и различного рода льгот (снижение количества аудиторных часов, оплата участия в зарубежных конференциях, финансирование публикационной активности, получение грантов и т. д. ), присуждения званий и премий.

В-шестых, включить в перечень публикаций, зачитываемых при защите диссертаций, прохождении аттестаций, выделения надбавок и различного рода льгот (снижение количества аудиторных часов, оплата участия в зарубежных конференциях, финансирование публикационной активности, получение грантов и т. д. ), присуждения званий и премий, не только статьи, но и монографии (прежде всего фундаментальные, а также опубликованные за рубежом), разделы в совместных монографиях, брошюры и выступления на международных конференциях (прежде всего, международных).

В-седьмых, учитывать при присуждении выше обозначенных льгот участие и победы в международных грантах, а также участие в редакционных советах и редакционных коллегиях зарубежных (не мошеннических) журналах.

В-восьмых, нацелить научные журналы республики на вхождение в международные и национальные базы данных. Выйти на них с целью создания дорожной карты и совместного мониторинга вхождения в них. Выйти с инициативой к странам СНГ (ШОС) о создании Евразийской библиографической и реферативной базы данных.

В-девятых, создать Национальный Uzbek Science Citation Index (UzSCI) и выйти с предложением к Web of Science о создании специализированной совместной платформы с помещением на ней лучших журналов Узбекистана, как это было сделано Россией, Китаем и Южной Кореей.

Для реализации этих задач необходимо создать специальную комиссию при Академии наук или Мининноваций по аттестации научных журналов с соответствующим ранжированием их по категориям (квартилям).

Я убеждён, что все эти инициативы возможны и послужат благом для нашей науки, поднимут качество научных исследований и отражающих их публикаций, а также престиж отечественных учёных в мировом научном сообществе. Было бы желание.

И это необходимое условие, без которого движение к инновационному обществу останется лишь благим пожеланием.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.