Узбекистан эвакуирует своих граждан из Украины через Польшу, откуда будет осуществлён вылет на родину, сообщила пресс-служба посольства в Киеве.

«Соответствующие ведомства Польши согласились предоставить право пересечения государственной границы Польши без виз для граждан Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Гражданам Узбекистана необходимо иметь при себе удостоверение личности и другие доступные документы.

Граждан, прибывших во Львов, просят обратится к представителю диаспоры Маъруфу Салиеву (+380 96 102 10 95) и предоставить ему свою информацию для формирования списка.

«Просим учесть, что пересечение границы может быть осуществлено только лишь в централизованном порядке на автобусах в сопровождении представителей посольств Узбекистана в Украине и Польше. Во всех остальных случаях вы столкнётесь с проблемой на границе», — говорится в сообщении.

В посольстве предупредили, что при формировании списков эвакуируемых приоритет будет придаваться женщинам, детям, студентам и пожилым людям.

«Хотели бы заверить вас, что мы предпримем все усилия, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию всех наших граждан», — отметили в диппредставительстве.

24 февраля сообщалось, что в Украине находятся около 4300 граждан Узбекистана, их список уточняется.